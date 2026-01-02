第102回箱根駅伝

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の往路は2日、東京・大手町〜箱根・芦ノ湖の5区間（107.5キロ）で行われる。スタート直後、日本テレビの中継に映った高級車にネット上も注目していた。

号砲が鳴り、多くの観客に見守られながら一斉に選手がスタート。その後ろには大会本部車のトヨタ製「センチュリー」が映っていた。

トヨタ公式サイトによると、このセンチュリーは燃料電池車（FCEV）だという。

同社はこれまでも車両を提供してきたが、今大会はこのほか共同カメラ車、競技者バスなど40台が大会運営をサポート。すべての車両でFCEV、電気自動車（BEV）、ハイブリッド車（HEV）を使用して、選手と地球にやさしい持続可能な大会を目指す。

X上のファンからも様々なコメントが相次いだ。

「見たことのない色」

「ものすごい広告だ」

「箱根駅伝のためにセンチュリーSUVをFCEVに魔改造してくるトヨタすき」

「箱根駅伝のクルマ、まさかセンチュリーか？」

「センチュリーの色に目がいってしまう」

企業のサポートも受けながら、選手は大舞台を走る。



（THE ANSWER編集部）