2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のころんが1日、YouTube公式チャンネルで、人気YouTuberコンビ「スカイピース」の☆イニ☆（じん）と初コラボレーションした新曲「宇宙☆最強の推し」のミュージックビデオ（MV）を公開した。

今曲は、作詞・作曲を☆イニ☆が手掛けて、歌唱にも参加した。テーマはタイトル通りに「推し」への絶対的な思いや、リスナー（ファン）と共に歩んでいく姿勢を真っ直ぐに描いている。ころんと☆イニ☆の鋭くもキャッチーなラップや、仲の良さが伝わってくる息の合った掛け合いで、2026年の幕開けを彩る「宇宙で一番熱いメッセージ」が詰まったエネルギッシュなポジティブナンバーだ。

ころんは、昨年12月に2ndフルアルバム「空色エンドロール」をリリース。この新曲の発表を加速燃料として、3、4日にさいたまスーパーアリーナでの6年ぶりのワンマンライブ「ころわん！─あけおめライブ2026─in さいたまスーパーアリーナ」を開催する。また、この日には、MVだけでなく、実写でさいたまスーパーアリーナを訪れた動画も公開。「もう、ここボクの実家ですよ。学生時代に青春を過ごした場所です」と、故郷の埼玉での凱旋ライブに胸を高まらせていた。