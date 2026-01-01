ニューイヤー駅伝

第70回全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）は1日、群馬県庁発着の7区間100キロで行われた。エースが集う2区（21.9キロ）で吉田響（サンベルクス）が激走した。

24位でタスキを受けたスーパールーキー・吉田が序盤から快ペースを刻んだ。3キロまでに5人を抜くと、勢いが加速。6キロまでにさらに5人を抜き、8キロ手前では9人の集団も抜き去り、その後もう1人抜いて中間点までに20人抜きを達成した。

10キロは27分42秒というハイペース。13キロ過ぎに同学年のライバル、平林清澄（ロジスティード）らをかわし、なんと23人抜きでトップに立った。ラスト1キロを切って今江勇人（GMOインターネット）に抜かれ、最終的には22人抜きとなったが、1時間1分1秒（速報値）は区間新記録となった。

Xでも「吉田響さんは短距離走をしてらっしゃるの？？？」「吉田響の勢いがエグい、、、」「日本人最強ランナーの吉田響が強すぎる」「吉田響選手すごすぎて笑ってる」などの声が上がった。

吉田は創価大4年時の2025年箱根駅伝で“花の2区”を託され、1時間5分43秒の日本人歴代最高記録をマークした。



（THE ANSWER編集部）