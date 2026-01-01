「打つ瞬間は何も考えていなくて」後半ATに劇的同点弾！ 帝京長岡の１年生FW児山雅稀はなぜ途中投入された？「読まれていても蹴れる」【選手権】
［高校選手権・２回戦］帝京長岡（新潟） ２(４PK３)２ 高川学園（山口）／12月31日／NACK５スタジアム大宮
帝京長岡は12月31日、全国高校サッカー選手権の２回戦で高川学園と対戦。０−２で迎えた後半アディショナルタイムに２点を返して追いつき、PK戦を４−３で制した。
劇的な勝利を飾った一戦で、値千金の同点弾を決めたのが今大会初出場の１年生FW児山雅稀だ。後半７分に投入されると、その直後の８分に左足で放った強烈なシュートは惜しくもゴールポストに直撃する。
その後も、最前線で奮闘。そして、１点を返した直後の40＋２分、MF和食陽向が放ったシュートは相手GKに弾かれたが、ゴール前に詰めていた児山がこぼれ球を冷静に流し込んで見せた。さらにPK戦では１人目を任され、きっちりと決めた。
ルーキーの同点ゴールに、古沢徹監督は「後半の立ち上がりの左足のシュートがポストに当たって『今日こういう日かな』と思いましたけど、彼は最後の最後でやってくれたという感じです」と称えた。PK戦については「キックが上手。読まれていても蹴れる選手なので、PK戦も見据えて後半の途中からというのは、イメージはしていました」と明かした。
やるべきことにに集中してゲームに入ったという児山は、「（シュート）１本目から狙ってポストに当たって『これはいける』という気持ちでした」と振り返る。同点ゴールを決めた際には「和食君のシュートが枠に入るのは信じていたので、そこを狙えて良かったです。打つ瞬間は正直、何も考えていなくて、入ればいいって。とても嬉しかったです」と喜んだ。
次戦の相手は強豪の昌平（埼玉）だが、やることは変わらない。児山は「もう１回、チームに貢献して勝たせられるように。今日の夜から良い準備していきたいです」と意気込んだ。
構成●高校サッカーダイジェスト編集部
