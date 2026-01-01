この5つだけは絶対に学んでください！知らないままだと、ずっとダメ社長のまま会社経営することになります。
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「この5つだけは絶対に学んでください！知らないままだと、ずっとダメ社長のまま会社経営することになります。」と題した動画を公開。「倒産させないプロ」として数々の会社を救ってきた市ノ澤翔氏が、中小企業の経営者や個人事業主が成功するために絶対に勉強すべき5つのことについて解説した。
市ノ澤氏はまず、具体的な勉強内容に触れる前に、経営者に絶対的に必要なマインドとして「行動すること」の重要性を説く。「勉強だけしていて行動を全くしないということは全く意味がない」と断言し、知識をインプットするだけでは何の変化も生まれないと指摘。一方で、勉強は「行動の精度をどんどん上げていって、結果に繋がりやすくなる、成功しやすくなる」ために必要だとし、学びと実践の両輪が不可欠であると強調した。
その上で、経営者が学ぶべきことの1つ目として「ビジネスモデル」を挙げた。市ノ澤氏はビジネスモデルを「お金を稼ぐ流れのこと」と平易に定義。どんなに優れた技術や商品、サービスがあっても、「最終的にお金を稼いでいかないといけない」のがビジネスであり、利益を生み出す仕組みを明確に構築しなければ事業は継続できないと解説する。利益が残る価格設定など、マネタイズの方法をしっかり構築することが、商売を続ける上での大前提であると述べた。
動画ではこの後、ビジネスモデルに続いて「マーケティング」「営業」「財務」「自身の業界」についても解説されている。成功を収めるためには、これら5つの要素を学び、行動に移すことが不可欠だ。市ノ澤氏は「成功し続けたければ学び続けなければならない。ただ、それ以上に大事なことは学んだことを実践すること。とにかく動け！」と締めくくり、知識を行動に繋げることの重要性を改めて訴えかけた。
市ノ澤氏はまず、具体的な勉強内容に触れる前に、経営者に絶対的に必要なマインドとして「行動すること」の重要性を説く。「勉強だけしていて行動を全くしないということは全く意味がない」と断言し、知識をインプットするだけでは何の変化も生まれないと指摘。一方で、勉強は「行動の精度をどんどん上げていって、結果に繋がりやすくなる、成功しやすくなる」ために必要だとし、学びと実践の両輪が不可欠であると強調した。
その上で、経営者が学ぶべきことの1つ目として「ビジネスモデル」を挙げた。市ノ澤氏はビジネスモデルを「お金を稼ぐ流れのこと」と平易に定義。どんなに優れた技術や商品、サービスがあっても、「最終的にお金を稼いでいかないといけない」のがビジネスであり、利益を生み出す仕組みを明確に構築しなければ事業は継続できないと解説する。利益が残る価格設定など、マネタイズの方法をしっかり構築することが、商売を続ける上での大前提であると述べた。
動画ではこの後、ビジネスモデルに続いて「マーケティング」「営業」「財務」「自身の業界」についても解説されている。成功を収めるためには、これら5つの要素を学び、行動に移すことが不可欠だ。市ノ澤氏は「成功し続けたければ学び続けなければならない。ただ、それ以上に大事なことは学んだことを実践すること。とにかく動け！」と締めくくり、知識を行動に繋げることの重要性を改めて訴えかけた。
YouTubeの動画内容
関連記事
働き方推進支援助成金はマジでやばいです！生産性を上げるための設備投資をすると、730万貰えるので絶対申請してください。
これから間違いなく伸びるのはこの会社！これであなたの会社が急成長するために必要な事が分かります！
２期連続での赤字で会長は辞任…さらに社長はクビになり大手ゼネコンが崩壊寸前です。
チャンネル情報
中小企業の財務の強化や業績アップを支援し、会社に潤沢に資金が残る強く潰れない会社へと成長させる手法を確立し、多くの中小企業をサポートしている。【著書】頭がいい社長は“会社のお金”のココしか見ない 90日で手残りを増やす「武器としての簿記」??お仕事の依頼はこちらfree@libertad.fun