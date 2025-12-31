¡Ú¹ÈÇò¡ÛPerfume¡¡¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×Á°ºÇ¸å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î³»Ã¦¤®¡ÈËü´¶¥é¥¹¥È¾§¡É
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢º£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ëPerfume¤¬¡¢¡È¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡ÉÁ°ºÇ¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡3¿Í¤Ï¿¿¤ÃÇò¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤«¤·¤æ¤«¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤Èperfume¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö25Ç¯´Ö»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î·Ê¿§¤ò»ä¤¿¤Á¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Þ¡Á¤¹¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö3¿Í¤Ç¤¤¤ì¤Ð°ìÀ¸Perfume¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤Ë½ä¤ê²ñ¤¨¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢²Î¾§¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê17ÅÙÌÜ¤Î¹ÈÇò¡£ºÇ¸å¤ÏÂåÌ¾»ì¤ò¼Î¤Æ¤¿¡£08Ç¯¤Î½é¹ÈÇò¤ÇÈäÏª¤·¤¿ÂåÉ½¶Ê¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¤«¤é¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤Ø¤Î¥á¥É¥ì¡¼¡£¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ç²Ã¹©¤µ¤ì¤¿Ìµµ¡¼Á¤ÊÀ¼¤«¤é°ìÊÑ¡¢¾ð´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÇ®¾§¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÎÞ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢´°àú¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¸ÄÀ¤ò¾Ã¤·¤¿Ìµµ¡¼Á¤Îµ¡³£¥Ü¥¤¥¹¤Ï¡¢³Ú¶ÊÀ½ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÃæÅÄ¥ä¥¹¥¿¥«¤Î±é½ÐÊý¿Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢SPEED¤ä°¼¹á¡¢aiko¤ËÆ´¤ì¡¢Ç®¾§·Ï¤Î²Î¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¿¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Åö»þ¤ÏÆÃ¤Ë³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡ÈÎä¤¿¤¯²Î¤Ã¤Æ¡£¤â¤Ã¤ÈÆÍ¤Êü¤¹¤è¤¦¤Ë¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢2¶ÊÌÜ¤Î¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤Ï¡¢µ¡³£¤Î²Ã¹©¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÆþ¤é¤Ê¤¤À¸¤Ë¶á¤¤À¼¡£3¿Í¤Ï¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤ò³°¤·¤ÆÇ®¾§¤·¤¿¡£
¡¡Perfume¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Ê³Øµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ê±é½Ð¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¡£¹ÈÇò¤Ç¤â¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¸÷Àþ¤ä¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¸÷¤Î±é½Ð¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÎÆ°¤¤òÅê±Æ¤µ¤»¤¿¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë±ÇÁü¤Ê¤É¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î±ÇÁü±é½Ð¤òÄ¹Ç¯¡¢Ì³¤á¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼½¸ÃÄ¡Ö¥é¥¤¥¾¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£±ÇÁüµ»½Ñ¤È²»³Ú¤Î¿ÆÏÂÀ¤Ï¹â¤¯¡¢NHK¤â±ÇÁüÆÃÈÖ¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓPerfume¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¿½¤·»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎPerfume¤¬¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡Ê³èÆ°µÙ»ß¡ËÁ°ºÇ¸å¤Î²Î¾§¤¬¡¢¤³¤Î¹ÈÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡Ê36¡Ë¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤Î¤òÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¥Á¥ã¥ó¥ì¥¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹ÈÇò¤ò²ó¸Ü¡£¡Ö¥é¥¹¥È¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢À¨¤¯¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¤ä¤êÊý¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤é¤·¤¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NHK¤µ¤ó¡¢²áµî¤Î»ä¤¿¤Á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÈäÏª¤¹¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡±é½Ð¤â¾ð´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÎLED¤Ë¤Ï¡¢NHK¤¬²áµî¤Ë¿ô¡¹¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ¼ý¤á¤Æ¤¤¿3¿Í¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÎÞ¤Ê¤¯¤·¤Æ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤±ÇÁü¤Î¿ô¡¹¡£»×¤¤½Ð¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î³»¤òÃ¦¤¤¤ÀÀ¸¿È¤Î3¿Í¤Ë¤è¤ë¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëµÙ»ßÁ°¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤¿¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤òÃ´¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤¿¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£
¡¡¡þPerfume¡Ê¥Ñ¥Õ¥å¡¼¥à¡Ë¡¡¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ë¹Åç¤ÎÀ¸ÅÌ¤À¤Ã¤¿¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡Ê36¡Ë¤«¤·¤æ¤«¡Ê37¡Ë¤é3¿Í¤Ç¡¢1999Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£1¿ÍÃ¦Âà¸å¡¢¤Î¤Ã¤Á¡Ê37¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ê¸½ºß¤Î3¿Í¤Ë¡£02Ç¯¡ÖOMAJINAI¡ú¥Ú¥í¥ê¡×¤Ç¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¾åµþ¸å¤Î05Ç¯¡¢¡Ö¥ê¥Ë¥¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¬¡¼¥ë¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×Ï©Àþ¤òËÜ³Ê²½¡£ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¤¬¥é¥¸¥ª¤Ç¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¥¤¥È¡¦¥Ç¥£¥¹¥³¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÇ§ÃÎÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢07Ç¯¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¤¬Âç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¡£08Ç¯¤Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¡£10Ç¯¡¢½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆSPEED¤Ë¼¡¤°2ÁÈÌÜ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£12Ç¯¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¡£19Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö¥³¡¼¥Á¥§¥é¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡ÚPerfume¤È¹ÈÇò¡Û
¡¡¢§ÍîÁª¡¡¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¡¢07Ç¯¤Ë½Ð¾ì¤â¤¦¤ï¤µ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÍîÁª¡£¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿Âç¤ß¤½¤«¤ËµÞ¤¤ç¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂçÀ¹¶·¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¢§½é½Ð¾ì¡¡08Ç¯¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Î½é½Ð¾ì¡£¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Åö»þ¥é¥¤¥Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÈäÏª¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¥Ý¥ê¥ë¡¼¥×¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´ÖÁÕ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¢§¹ÈÇò¤µ¤ó¡¡¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¹ÈÇò¤Ë¡È¤µ¤ó¡ÉÉÕ¤±¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÀÎ¤«¤é¤Î·è¤á¤´¤È¡£¡ÖÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ï¡È¤µ¤ó¡É¤òÉÕ¤±¤ë¡£¡È¤½¤´¤¦¤µ¤ó¡É¤È¤«¡×¤È¡¢ÁÄÊì¤Î¶µ¤¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡13Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡£¡ÖMagic¡¡of¡¡Love¡×¤ÇÍÙ¤ë3¿Í¤Î½ãÇò°áÁõ¤Î¾å¤Ë¤À¤±¡¢±ÇÁü¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÅê±Æ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§¥É¥í¡¼¥ó¡¡14Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡¢¡ÖCling¡¡Cling¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢3¿Í¤Î¼þ°Ï¤ò9´ð¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬Éñ¤¦±é½Ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§¥ê¥¢¥ë¡©¸½¼Â¡©¡¡15Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤È¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë±ÇÁü¤¬¸ò¸ß¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¶áÌ¤Íè¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë±ÇÁü¤Ï¾å²¼È¿Å¾¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»Å³Ý¤±¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤À¤Ã¤¿¡£