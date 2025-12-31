¡ÚRIZIN¡ÛRENA¤Î°ì·â¤ÇÀäÂÐ½÷²¦¤¬¾×·â¥À¥¦¥ó¤â¡Ä¡ÄºÇ¸å¤Ï°Ëß·À±²Ö¤¬¥®¥í¥Á¥ó¤ÇÀ©¤¹¡¡¡Ö½÷»Ò³Ê¤Ï¥È¥¤¥ìµÙ·Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN »ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤Ï31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Âè11»î¹ç¤Î½÷»Ò¥¹ー¥Ñー¥¢¥È¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢°Ëß·À±²Ö¤¬2¥é¥¦¥ó¥É°ìËÜ¾¡¤Á¡Ê¥®¥í¥Á¥ó¥Á¥çー¥¯¡Ë¤ÇRENA¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¢£¡Ö½÷»Ò³ÊÆ®µ»¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤¬Á´À¹´ü¡×
½øÈ×¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¹¶ËÉ¤ÎÃæ¡¢RENA¤Î¶¯Îõ¤Êº¸¥Õ¥Ã¥¯¤¬°Ëß·¤Î³Ü¤ò´°àú¤ËÊá¤é¤¨¤ë¡£¥Ñ¥¦¥ó¥É¤Ë»ý¤Á¹þ¤â¤¦¤ÈRENA¤¬Èô¤Ó¹þ¤à¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï°Ëß·¤¬Íí¤ß¤Ä¤¯¡£²¦¼Ô¤Î¥À¥¦¥ó¤Ë¥¢¥êー¥Ê¤Ï¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢°Ëß·¤¬¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤éÂÇ·â¤òÏ¢ÂÇ¤·¡¢ÏÓ¤ä¼ó¤òÁÀ¤¦¡£»Ä¤ê10ÉÃ¡¢¥ê¥¢¥Í¥¤¥¥É¥Á¥çー¥¯¤¬Æþ¤ë¤âRENA¤¬ÂÑ¤¨Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
RENA¤Ï¥¹¥¿¥ß¥Ê¤òºï¤é¤ì¤¿¤«¡¢Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÁá¤¯¤â°Ëß·¤¬¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¡£°Ëß·¤ÏÎÏ¿Ô¤¤¿RENA¤Î¼ó¤ò¶Ë¤á¡¢ºÇ¸å¤Ï¥®¥í¥Á¥ó¥Á¥çー¥¯¡£RENA¤Ï¤¿¤Þ¤é¤º¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤·¡¢°Ëß·¤Î¾¡Íø¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò¼è¤Ã¤¿°Ëß·¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë½÷»Ò³ÊÆ®µ»¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤«¥È¥¤¥ìµÙ·Æ¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤ÆÀ¨¤¤²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²óËÜÅö¤ËRENAÁª¼ê¤¢¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢½÷»Ò³ÊÆ®µ»¤³¤ì¤«¤é¤¬Á´À¹´ü¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£°Ëß·¤ÏMMA18¾¡ÌµÇÔ¡Ê11KO¡¿°ìËÜ¡Ë¡¢RIZIN¤Ï2021Ç¯Âç³¢Æü¤ÎÉÍºê¼ë²ÃÀï¤«¤é12Ï¢¾¡¤È¤·¡¢½÷»Ò¥¹ー¥Ñー¥¢¥È¥àµé¤Î²¦ºÂ¤Ï3ÅÙ¤ÎËÉ±ÒÀ®¸ù¤È¤·¤¿¡£