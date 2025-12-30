4°Ì¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¡×¡¢3°Ì¡Ö²ìÍè¸¿Í¡×¡¢2°Ì¡Ö°²ÅÄ°¦ºÚ¡×¡¡2025¥¿¥ì¥ó¥ÈCMµ¯ÍÑ¼Ò¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î1°Ì¤Ï¡©
¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦¥Ë¥Û¥ó¥â¥Ë¥¿¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤É2025Ç¯1·î¡Á11·î¤ÎCM½Ð¹Æ¾õ¶·¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¡Ö2025¥¿¥ì¥ó¥ÈCMµ¯ÍÑ¼Ò¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛCM½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿Àî¸ý½ÕÆà¤µ¤ó
Ä´ºº¤Ï¡¢ÅìµþÃÏ¶èÌ±Êü5¶ÉÃÏ¾åÇÈ¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈÀëÅÁ¡¢ËÜ¿Í½Ð±é¤ÎÈÖÁÈ¥³¥é¥ÜCM¡¢ËÜ¿Í½Ð±é¤ÎCD¡¢DVD¡¢¥²¡¼¥à¡¢¥¢¥×¥ê¡¢³Ú¶ÊÇÛ¿®¡¢±Ç²èCM¡¢³Ú¶ÊMVÆâ½Ð±é¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½Ð±éCM¤¬¼ÂºÝ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿ô¤ò¥«¥¦¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢¥°¥ë¡¼¥×´ë¶ÈÆâ¤ÇÊ£¿ô´ë¶È¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ò1¼Ò¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤Ç¤Î½Ð±éÅù¤Ï½ü³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢µ¯ÍÑ¼Ò¿ô¤ÎÀÜÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Î¡ÖÀî¸ý½ÕÆà¡×¤µ¤ó¤¬1¼Òº¹¤Ç¶¥¤ê¾¡¤ÁÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¸«»öÇ¯´Ö²¦¼Ô3Ï¢ÇÆ¤Î²÷µó¤òÃ£À®¡£2°Ì¤Î¡Ö°²ÅÄ°¦ºÚ¡×¤µ¤ó¤âÊÑ¤ï¤é¤º¹â¤¤µ¯ÍÑ¼Ò¿ô¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢º£Ç¯¤â¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤òºÌ¤ë1¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢3°Ì¤Ë¤Ï¡Ö²ìÍè¸¿Í¡×¤µ¤ó¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¦2025¥¿¥ì¥ó¥ÈCMµ¯ÍÑ¼Ò¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°
¡Ú1°Ì¡§Àî¸ý½ÕÆà¡Ê21¼Ò¡Ë¡Û
Ì£¤ÎÁÇ¡¿¥¤¡¼¥Ù¥¤¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿NEC¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¿ENEOS¡¿¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¡¿¥«¥ë¥Ó¡¼¡¿KIYO¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¡¿·§Ã«ÁÈ¡¿Clue¡¿¥°¥í¥Ã¥×¡¿¥¸¥§¡¼¥·¡¼¥Ó¡¼¡¿¥·¥ª¥Î¥®¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¿ÁíÌ³¾Ê¡¿ÆüËÜÀ½Å´¡¿¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¡¿¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡¿»°É©UFJ¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¾Ú·ô¡¿¿¹±ÊÆý¶È¡¿¥é¥¤¥ª¥ó¡¿LIFULL¡¿LAVA International
¡Ú2°Ì¡§°²ÅÄ°¦ºÚ¡Ê20¼Ò¡Ë¡Û
Ì£¤ÎÁÇ¡¿¥¨¥¤¥Á¡¦¥¢¥¤¡¦¥¨¥¹¡¿¥¨¡¼¥¹¡¿SBI¾Ú·ô¡¿SBIÂ»³²ÊÝ¸±¡¿¥ª¥Õ¥Æ¥¯¥¹¡¿¥«¥ë¥Ó¡¼¡¿¥µ¥È¥¦¿©ÉÊ¡¿¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¿JX¶âÂ°¡¿¥·¥ª¥Î¥®¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¿¾®³Ø´Û¡¿¥¹¥«¥Ñ¡¼JSAT¡¿¥¹¥º¥¡¿ÎëÍ¿¡¿ÆüÎ©¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥é¥¤¥Õ¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¿»³ºêÀ½¥Ñ¥ó¡¿¥æ¡¼¥¥ã¥ó¡¿¥é¥¤¥ª¥ó¡¿¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡Ú3°Ì¡§²ìÍè¸¿Í¡Ê17¼Ò¡Ë¡Û
Ì£¤ÎÁÇ¡¿¥¨¥¹¥¨¥¹À½Ìô¡¿²Ö²¦¡¿µµÅÄÀ½²Û¡¿¥¥ä¥Î¥ó¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¡¿¥³¥¹¥âÀÐÌý¡¿COGNOSPHERE¡¿J¡Ý¥ª¥¤¥ë¥ß¥ë¥º¡¿SKECHERS JAPAN¡¿¥¹¥Ô¡¼¥¯¥Ð¥Ç¥£¡¿ÆüËÜ¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥é¥¤¥É¡¦¥Á¥¥ó¡¿ByteDance¡¿¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿ÌÀ¼£¡¿¥ì¥Ð¥Æ¥Ã¥¯¡¿¥ì¥Ð¥ì¥¸¡¼¥º
¡Ú4°Ì¡§º£ÅÄÈþºù¡Ê15¼Ò¡Ë¡Û
AOKI¡¿¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥É¡¿SCSK¡¿¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¡¿¥³¡¼¥»¡¼¥³¥¹¥á¥Ý¡¼¥È¡¿Á´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©µÚ¤Ó20»ØÄêÅÔ»Ô¡Ê¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡Ë¡¿Âè°ìÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡¿ÅÅµ¤»ö¶ÈÏ¢¹ç²ñ¡¿¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¡¼¥º¡¿Ç¤Å·Æ²¡¿ºåµÞºå¿ÀÉÔÆ°»º¡¿P¡õG¡¿Haleon¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡Ê¥À¥¹¥¥ó¡Ë¡¿³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë
¡ÚÆ±Î¨4°Ì¡§ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê15¼Ò¡Ë¡Û
ECC¡¿°ËÆ£±à¡¿¶½ÏÂ¡¿¥³¡¼¥»¡¼¡¿¥³¥Ê¥ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¿½»Í§¥´¥à¹©¶È¡¿¥»¥¤¥³¡¼¥¦¥ª¥Ã¥Á¡¿¥»¥³¥à¡¿¥Ç¥£¥Ã¥×¡¿À¾Àî¡¿ÆüÀ¶À½Ê´¥¦¥§¥ë¥Ê¡¿ÆüËÜ¹Ò¶õ¡¿¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿¥Ó¡¼¥Ä¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¡¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È