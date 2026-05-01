タレントのあのが出演するアマノの新CM「AMANOのうた」篇が、5月1日より全国で放映される。CMシリーズ3年目にして、あのは今回が初の“歌唱”に挑戦。思わず口ずさみたくなる替え歌を軸に、新たな一面を見せている。 今回の撮影についてあのは、「これまでのAMANOの撮影とは少し違った衣装や雰囲気の中でしたが、それが新しくて楽しかったです。大きな旗を振るシーンがあって、うまく振れてるか不安でしたがみんなが褒めてくれた