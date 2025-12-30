¾®²°¾¾ÃÎºÈ¤ÏÌ¾¸Å²°¤ØÉüµ¢¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿(²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë photo/Getty Images

Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï30Æü¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤«¤éMF¾®²°¾¾ÃÎºÈ¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ë¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¸½ºß30ºÐ¤Î¾®²°¾¾¤ÏµþÅÔµÌ¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¤Î2014Ç¯¤ËÌ¾¸Å²°¤Ë¤Æ¥×¥ê¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£2016Ç¯¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¡¢¤½¤Î¸åµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ò·Ð¤Æ2022Ç¯¤ËÇð¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£

¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï2°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï½àÍ¥¾¡¤È2025¥·¡¼¥º¥óÌö¿Ê¤·¤¿Çð¤Ç¾®²°¾¾¤ÏÃæ¿´ÅªÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï37»î¹ç¤Ç3¥´¡¼¥ë10¥¢¥·¥¹¥È¡£¥¢¥·¥¹¥È¿ô¤Ï¥ê¡¼¥°2°Ì¥¿¥¤¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£

¤½¤ó¤Ê¾®²°¾¾¤Ï¡Ö¥ß¥·¥ã¡×¤³¤È¥ß¥Ï¥¤¥í¡¦¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á»á¤¬¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Ì¾¸Å²°¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¡£10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸ÅÁã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®²°¾¾¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£

¡ÖÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¾®²°¾¾ÃÎºÈ¤Ç¤¹¡£10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥×¥ì¥¤¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×

¡Ö¶¯¤¯Ì¥ÎÏÅª¤ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³Ð¸ç¤ò¤â¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥­¥ã¥ê¥¢¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤­¤¿¤â¤Î¤ò¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë²¸ÊÖ¤·¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×