¡ÚÂîµå¡ÛÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÖÍèÇ¯¤âÄ©Àï¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡×1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡º£µ¨¤ÏWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºÍ¥¾¡¡¡º®¹çÃÄÂÎWÇÕ½àÍ¥¾¡
Âîµå¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁáÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢2020Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤È¡¢23Ç¯¤«¤é¤Ï3Ï¢ÇÆÃæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈÂç²ñ¤Ç¤âÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âîµåº®¹çÃÄÂÎ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁáÅÄÁª¼ê¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¥Á¡¼¥à¥Ë¥Ã¥»¥¤¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£º£Ç¯1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÇ¯Æâ¤Î¥¢¥ê¡¼¥°¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿ºòÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¡¢¤³¤Î³ÄÍ¤ÇÉüµ¢Àï¤òÀï¤Ã¤¿¤Î¤¬²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¤«¤é1Ç¯¼«Ê¬¤Ç¤âÁÛÁü½ÐÍè¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öº£Ç¯¤âÂô»³¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Î±þ±ç¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¹¤´¤¯¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ò¤Ê¡¢¤½¤·¤ÆËè»î¹ç±¢¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Î¢Êý¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡£2026Ç¯1·î20Æü¡Á25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢¤Ë¤ÏÂè1¥·¡¼¥É¤È¤·¤ÆÎ×¤àÁáÅÄÁª¼ê¡£¿·Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡¢¡ÖÍèÇ¯¤âÄ©Àï¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÂîµå¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹2025Ç¯¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤Ê¤¡¡Á¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£