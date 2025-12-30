¥ß¥»¥¹Âç¿¹¸µµ®¤ÎÈ¾Å»¡ß¹õ±ï¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼»¦Åþ¡ª¹ÈÇò¥ê¥Ï¤ÇÃå¤¿¥°¥êー¥ó¤ÎÈ¾Å»¤¬¡ÖµîÇ¯¤È¤Ï°ã¤¦¡ª¡×¡Ö¸ø¼°È¾Å»¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡×¤ÈÏÃÂê
¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤ÎÍÍ»Ò¤¬Æ°²è¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢Âç¿¹¸µµ®¤ÎÈ¾Å»¡Ê¤Ï¤ó¤Æ¤ó¡Ë»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û①②¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤ËÈ¾Å»»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥ß¥»¥¹Âç¿¹¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÄÉã¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÈ¾Å»¤òÃå¤¿Âç¿¹
¢£Âç¿¹¸µµ®¡¢º£Ç¯¤Ï¥°¥êー¥ó¤ÎÈ¾Å»¤Ç¹ÈÇò¥ê¥Ï¤ËÅÐ¾ì¡ª
3Ç¯Ï¢Â³¡¢3ÅÙÌÜ¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¡¢½é¤ÎÇòÁÈ¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ëMrs. GREEN APPLE¡£3¿Í¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖÂç³¢Æü¤Î¤ªº×¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Èó¾ï¤Ë²æ¡¹¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¤¤¿¤¤¡¢±éÁÕ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÂç¿¹¡Ë¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¥Ñ¥Í¥ë¤ËÃçÎÉ¤¯¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Î»Ñ¤â¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÂ·¤¨¤¿¡£
Âç¿¹¤Ï¹õ¥·¥ã¥Ä¤ËÎÐ¤ÎÈ¾Å»¤ò±©¿¥¤ê¡¢¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤¯¤ó¤È¤ªÂ·¤¤¤ÎÈ¾Å»¤ÇÅß¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÈ¾Å»¤â¤Ã¤¯¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡ÖµîÇ¯¤È¤Ï°ã¤¦¡ª¡×¡Ö¸ø¼°È¾Å»¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Âç¿¹¤Ï2024Ç¯¤Ë¤ÏÁÄÉã¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤ÎÈ¾Å»¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Mrs. GREEN APPLE¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤Ãæ¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤ÈÏÃ¤¹¡×ÇÉ¡©¡Ö°ì¿Í¤Ç½¸Ãæ¡×ÇÉ¡©
¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤ò½ª¤¨¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Ø¤ÎÄ¾·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆ°²è¤â¸ø³«¡£¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤Ãæ¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤ÈÏÃ¤¹¡×ÇÉ¡©¡Ö°ì¿Í¤Ç½¸Ãæ¡×ÇÉ¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÖÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£