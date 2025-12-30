µð¿Í¡¦Àô¸ý¡¢³«ËëÆó·³¥¹¥¿¡¼¥È¤â¡Ä¹âÌÚË»á¡Ö»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¡×
¡¡16Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹Ç¯ËöÂçÈ¿¾Ê²ñSP¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¿¿ÃæËþ»á¡¢¹âÌÚË»á¡¢ãø¼Ä¸¼£»á¤¬µð¿Í¡¦Àô¸ýÍ§ÂÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¿¿Ãæ»á¤Ï¡Ö¼éÈ÷¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤É¤ó¤É¤óÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¡£¾¡Éé¶¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤·¤Ä¤³¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£È¿ÂÐÊý¸þ¤Ë¤â¾å¼ê¤¯ÂÇ¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë³èÌö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤â¡ÖÅÓÃæ¡¢¥Ð¥ó¥È¼ºÇÔ¤·¤ÆÄ¨È³¸òÂå¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£ËÜÅö¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¼ã¼ê¤¬°é¤¿¤Ê¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¤È¼êÊü¤·¤ÇË«¤á¤¿¡£
¡¡ãø¼Ä»á¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë¿ïÊ¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥â¥Î¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤¬Àô¸ý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£3³ä¤Ï2¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç3³ä¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸3³ä¤Ç¤â²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¿ô»ú¤ò¾å¤²¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼³ÎÎ©¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡Àô¸ý¤Ï¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨³«ËëÆó·³¥¹¥¿¡¼¥È¤â¡¢¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎÂÇÎ¨.301¡¢¥ê¡¼¥°3°Ì¤Î½ÐÎÝÎ¨.362¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù