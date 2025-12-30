Íî¹çÇîËþ»á¡¢ÌîµåÅÂÆ²¤ÎÁª½Ð¤Ëµ¿Ìä¡Ö¤è¤¯Ìîµå¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¡ÖÌîµå¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥ª¥ìÃ£¤¬¤½¤¦»×¤¦¤ó¤À¤«¤é¡×
¡¡Ìîµå²òÀâ¼Ô¤ÎÍî¹çÇîËþ»á¤¬£³£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÍî¹çÇîËþ¤Î¥ª¥ìÎ®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£º£Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå³¦¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÚÁí¤Þ¤È¤á¡Û£²£°£²£µÇ¯¤ÎÌîµå³¦¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²èÆâ¤Ç¡¢£±·î¤«¤éÌîµå³¦¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡££±·î¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿´äÀ¥¿Îµª»á¡¢³ÝÉÛ²íÇ·»á¡¢ÆüÊÆÆ±»þ¤ËÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÎÆüÊÆÆ±»þ¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È°ì¸À¡£´äÀ¥»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆþ¤ë¤Ù¤¯¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö²¿¤Ç¤ªÁ°£±Ç¯ÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦²ñÏÃ¤ò¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡££±Ç¯ÌÜ¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Îµ¼Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤êÌîµå¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¡ÖÌîµå¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥ª¥ìÃ£¤¬¤½¤¦»×¤¦¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉ½¾´¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿³ÝÉÛ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Þ¤ÀÂ¾¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Åª¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡£²·î¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤«¤é¤Ï¡Ö¶¯¤¤¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¡×¤òÁªÂò¡£ÂÐ¾ÝÁª¼ê¤Î¼ÂÌ¾¸øÉ½¡¦Èó¸øÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦Àþ°ú¤¤Ê¤Î¡©¡×¤Èµ¿ÌäÅÀ¤òµó¤²¡¢¡ÖÆóÅÙ¤È¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¡£Ìîµå³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Á´¹ñÌ±¤Ë¤Í¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£°ãË¡¤Ê¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£