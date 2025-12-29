この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

お口と姿勢の専門家が解説、赤ちゃんの顎の発達に影響も。「富士山くちびる」に潜むリスクとは

お口と姿勢の専門家・まい先生が、自身のYouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」で「赤ちゃんのお口マッサージ必要？口腔機能を育てる意外な理由」と題した動画を公開。赤ちゃんのお口は「鍛えるもの」と思われがちだが、まい先生はまず筋肉の緊張をほぐす「マッサージ」が不可欠だと解説。特に赤ちゃん特有の「富士山くちびる」が、顎の正常な発達を妨げる可能性があると指摘した。



動画は、視聴者から寄せられた「お口のマッサージは必要なのか？」という疑問に答える形で進行する。まい先生はまず「結論としては、いる」と断言。その理由として、お口周りの筋肉のアンバランスを挙げた。同氏は、肩こりを例に出し、筋肉が凝り固まった「過緊張」や、逆にうまく使えていない「低緊張」の状態では、本来の機能を発揮できないと説明。マッサージによって筋肉をほぐし、「可動域を復活させる」ことが、噛み合わせや舌の位置といった口腔機能の土台作りにつながると語った。



また、マッサージにはお口の「感覚過敏」を和らげる役割もあるという。歯科治療などで口に器具が入るのを極端に嫌がる子は、感覚が過敏になっている可能性があるとまい先生は指摘する。マッサージを通じて優しく触れる経験を重ねることで、「口の中に物が入ることは安全だ」と脳にインプットさせ、過敏性を緩和できるとした。



さらに同氏は、赤ちゃん特有の「富士山くちびる」についても言及。これは母乳を吸うための形状だが、この状態が続くと口を閉じる際に下顎に力が入りすぎ、梅干しのようなシワができる「過緊張」を引き起こすという。この緊張が顎の成長を奥に押し込める力として働き、健やかな発達を妨げるリスクがあると警鐘を鳴らした。



お口のマッサージは、単なるリラクゼーションではない。まい先生は、「唇が使える状態を作ってあげる」ことで筋肉のバランスを整え、顎の正常な発達を促すための重要なステップだと強調した。動画は、赤ちゃんの口腔機能の土台作りが、その後の成長に大きく影響するという重要な視点を提供している。