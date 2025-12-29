この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【黒字社長の絶対つぶれない経営学】が「２期連続での赤字で会長は辞任…さらに社長はクビになり大手ゼネコンが崩壊寸前です。」と題した動画を公開。大手ゼネコンの三井住友建設が2期連続で合計320億円を超える大赤字を計上し、経営危機に直面している状況とその背景について、専門家の視点から解説した。



動画ではまず、三井住友建設の近年の業績が示された。2022年3月期に70億円、2023年3月期には257億円という巨額の最終赤字を計上。売上高自体は増加しているものの、それを大幅に上回るコスト増により赤字が拡大している深刻な状況が明らかになった。



出演者の市ノ澤翔氏は、この大赤字の主因として、日本一高いビルとして知られる「麻布台ヒルズ」の建設プロジェクトを挙げた。このプロジェクトは2019年に受注した工期4年に及ぶ長期案件であり、受注後に発生したコロナ禍やウッドショック、世界的な物価高騰といった「不測の事態」が資材価格や人件費を押し上げ、採算が大幅に悪化したと分析。市ノ澤氏は「この案件でめちゃくちゃ大赤字を出している」と指摘し、着工の遅れや工期の延長、現場レベルでの管理体制の問題など、複数の要因が複合的に絡み合った結果であるとの見解を示した。



この業績悪化は経営体制にも大きな影響を及ぼした。大赤字により、金融機関との借入契約に含まれる「財務制限条項」に抵触し、一括返済を求められれば倒産しかねない危機的状況にあったという。金融機関の支援継続により倒産は免れたものの、経営責任は免れず、2023年3月には会長が辞任、さらに社長も交代する事態に発展した。



市ノ澤氏は、最新の2024年3月期決算で40億円の黒字に転換し、回復の兆しが見えるとしつつも、建設業界全体が抱えるリスク管理の甘さに警鐘を鳴らす。「建設業こそ数字をちゃんと管理していかないとやばい」と述べ、どんぶり勘定を改め、実行予算を厳格に管理し、常にコスト削減と利益拡大を目指す経営の重要性を強調した。