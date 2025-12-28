【長女の人生クソゲー？】「大丈夫」が口癖で、甘え方がわからない。「お姉ちゃんだから」の呪いに縛られた長女たちの生きづらさ【作者に聞く】
頼まれたわけでもないのに、「自分がしっかりしなければ」という謎の使命感に駆られてしまう。そんな経験はないだろうか。 それはもしかすると、「お姉ちゃんだから」という言葉に縛られ、弟や妹の模範となるべく培われてきた「長女気質」のせいかもしれない。 漫画家のゐさん(@irk_hrk)が描いた創作漫画『長女の人生クソゲー』は、そんな長女特有の不器用さと生きづらさをリアルに描き出し、SNS上で大きな注目を集めている。
本作で描かれるのは、典型的な長女気質を持つ主人公の苦悩だ。 仕事がキャパシティを超えてパンク寸前でも、同僚から「手伝おうか？」と声をかけられると、反射的に「大丈夫です」と断ってしまう。相手にも仕事があるのだから迷惑をかけてはいけない、と過剰に配慮し、他人に頼ることに強い抵抗感を抱いてしまうのだ。 その「しっかり者」の仮面は、体調不良のときでさえ剥がれない。「平気だから」と虚勢を張り、弱みを見せられない。自分が他人を心配するのは得意なくせに、いざ自分が心配される側になると、どう反応していいかわからずフリーズしてしまう。これもまた、長女あるあるの一つだろう。
周囲の顔色をうかがい、波風を立てないよう調和を保つことに必死で、ストレスは知らぬ間に蓄積されていく。忍耐強さが裏目に出て、周囲からは「あの人は大丈夫」と誤解され放置される悪循環。その結果、ある日突然心がポキリと折れてしまうのだ。
■「優しいお兄ちゃん」という叶わぬ幻想
本当は誰かに甘えたい。これまで「お姉ちゃん」として歯を食いしばってきた分、無条件に守ってくれる存在が欲しい。そんな主人公が抱くのは、「優しいお兄ちゃんが欲しかった」という切実な、しかし絶対に叶わない妄想だ。 この悲痛な叫びに対し、X(旧Twitter)では4.1万いいねが集まり、「まるで自分の人生を見ているようだ」「長女や長男なら痛いほどわかる感情」といった共感の声が殺到した。
一方で、実際に兄を持つ読者からは「兄にそんな包容力はない」「年下の方が甘えやすい」といった現実的なツッコミも寄せられ、長女が抱く幻想が見事に打ち砕かれる一幕もあった。 ゐさんはこうした反響を受け、生まれ順だけでなく、末っ子でありながら長子のような役割を求められてきた人など、それぞれの立場で異なる苦労があることを痛感したという。
