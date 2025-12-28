¡Ö2²¯±ß°Ê¾å¤Î»ÙÊ§¤¤¤â¡×Ã¦ÀÇ¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦µÜºêÎï²ÌÈï¹ð¤¬¡Ö¥Þ¥ë¥µ¡×¤ËÁÀ¤ï¤ì¤¿¥ï¥±
¼Â¶È²È¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎµÜºêÎï²ÌÈï¹ð¡Ê37¡Ë¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¹¹ðÂåÍý¶È¡ÖSolarie¡Ê¥½¥é¥ê¥¨¡Ë¡×¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤¬12·î25Æü¡¢Ìó£´²¯9600Ëü±ß¤Î½êÆÀ¤ò±£¤·¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¤Ê¤É·×Ìó£±²¯5700Ëü±ß¤òÃ¦ÀÇ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤ËºßÂðµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
µÜºêÎï²Ì¡½¡½ËÜÌ¾¤Ï¡ÖµÜºêÎï¹á¡×¡££²ÅÙ¤ÎÎ¥º§¤ò·Ð¤Æ¸µEXILE¤Î¹õÌÚ·¼»Ê»á¤È£³ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¡£¸½ºß¤Ï£´¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¤ÏÇòâÃ·®¸µ»²±¡µÄ¤À¡£
µ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÜºêÈï¹ð¤Ï²Í¶õ¤Î¶ÈÌ³°ÑÂ÷Èñ¤ò·×¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¡Ç21Ç¯£±·î´ü¤È¡¢¡Ç24Ç¯£±·î´ü¤Þ¤Ç¤Î2Ç¯´Ö¤Ç¡¢½êÆÀÌó£´²¯9600Ëü±ß¤ò±£¤·¡¢Ë¡¿ÍÀÇÌó£±²¯2600Ëü±ß¤òÃ¦ÀÇ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ç22Ç¯£²·î¡Á¡Ç24Ç¯£±·î¡¢¾ÃÈñÀÇÌó3100Ëü±ß¤òÌÈ¤ì¤¿¡£
ÉÔÀµ¤ËÆÀ¤¿¶â¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Î¹ØÆþ¤Ë½¼¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µÜºêÈï¹ð¤òÃÎ¤ë¿ÍÊª¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï47Ëü¿Í°Ê¾å¡£10·î¤Ë¤Ï¥¨¥ë¥á¥¹¤Î¥Ð¡¼¥¥ó¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ö¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤ê¡¢£²·î¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ä¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¢¥Ù¥ó¥Ä¤Ê¤É¤Î¹âµé¼Ö¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤Ê¤É³¤³°¤Ë¤âÉÑÈË¤Ë½Ð³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£É×¤Î·¼»Ê»á¤È¤Ï±ßËþ¤Ç¡¢12·î15Æü¤Ë¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡Ø¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢£´Ç¯Á°¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥»¥ì¥ÖÀ¸³è¤òëð²Î¤¹¤ëµÜºêÈï¹ð¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¹ñÀÇ¶Éºº»¡Éô¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥Þ¥ë¥µ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
1987Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥Þ¥ë¥µ¤Î½÷¡Ù¡Ê°ËÃ°½½»°´ÆÆÄ¡Ë¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¥Þ¥ë¥µ¤Ï¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤Î¥×¥í¡£ºâ³¦¤Ç¤Ï¡Ö¥Ë¥é¤Þ¤ì¤¿¤éºÇ¸å¡×¤ÈÀï¡¹¶²¡¹¤È¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¤âÂ¿¤¤¡£Á´¹ñ»æ·ÐºÑÃ´Åöµ¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖµÜºêÈï¹ð¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëSolarie¤Î»ö¶Èµ¬ÌÏ¤ÈSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¹ëÍ·À¸³è¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¤³¤Î¼ê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£·Ù»¡´±¤¬ÌôÊªÃæÆÇ¼Ô¤Ê¤É¤ÎÉÔ¿³¿ÍÊª¤ò½Ö»þ¤Ë¸«È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¥ë¥µ¤â²ø¤·¤¤²ñ¼Ò¤ä¿ÍÊª¤òÓÌ¤®Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢µÜºêÈï¹ð¤ÏÌÜÎ©¤Á¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¥Þ¥ë¥µ¤ÎÆ°¤¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿¤Î¤«¡¢µÜºêÈï¹ð¤Ï¤³¤³¿ô¥õ·î¤Ç¹âµé¼Ö¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë²áµî¤Î¥»¥ì¥ÖÅê¹Æ¤ò¤·¤ì¤Ã¤Èºï½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡È»þ¤¹¤Ç¤ËÃÙ¤·¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
º£²ó¤Î·ï¤ò¼õ¤±¡¢µÜºêÈï¹ð¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç
¡Ò²áµî¤ÎÀÇÌ³¿½¹ð¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¸½ºß¡¢´Ø·¸Åö¶É¤è¤ê¤´»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²á¾¯¿½¹ð¤Î¤´»ØÅ¦¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ó
¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
10Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·ºËô¤ÏÈ³¶â¤È¤¤¤¦½Å¤¤Ë¡Äê·º
¡Ö²á¾¯¿½¹ð¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Çö¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åö¶É¤Ï¿½¹ðÏ³¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°°Õ¤ò¤â¤Ã¤ÆÀÇÆ¨¤ì¤ò¤·¤¿¡ÖÃ¦ÀÇ¡×¤ÈÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢Íºá¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÎÌ·º¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ÆµÜºêÈï¹ð¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©
¤½¤³¤Ç¡¢ËÜ¥µ¥¤¥È¤Ï¡ØÊÛ¸î»ÎË¡¿Í¥æ¥¢¡¦¥¨¡¼¥¹¡ÙÀµÌÚ°¼À¸ÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÍºá¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ë¡¿ÍÀÇË¡159¾ò¤ä¾ÃÈñÀÇË¡64¾ò¤Î¡ØÉÔÀµ¤Ë¤è¤êÀÇ¤òÌÈ¤ì¤¿¡Ùºá¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢10Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·ºËô¤ÏÈ³¶â¡ÊÊ»²Ê¤¢¤ê¡Ë¤È¤¤¤¦½Å¤¤Ë¡Äê·º¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÌ·º¤ÏÃ¦ÀÇ¶â³Û¡¢Ã¦ÀÇ¤Î·×²èÀ¡¢Ç¯¿ô¡¢¼çÆ³À¡¢Ç¼ÉÕ¾õ¶·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¼Â¸úÀ¤Ê¤É¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£µÜºê»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢ºá¤òÇ§¤á¤ÆÇ¼ÉÕ¤Ë±þ¤¸¤ë»ÑÀª¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸¡»¡Ä£¤Ï¾ð¾õ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆºßÂðµ¯ÁÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÇÄê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½¤òÉÕ¤µ¤ì¤¿¹´¶Ø·º¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¡È£±²¯±ßÄ¶¤Ê¤éÉ¬¤º¼Â·º¡É¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÊÛ¸î»Î¤Î»ØÆ³¤ÇÀÇ¶â¤Î´°Ç¼¡¦ºÆÈ¯ËÉ»ßºöÅùµá¤á¤é¤ì¤ëÂÐ±þ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤¨¤Ð¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ·ï¤¬¼Â·º¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï£°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Äã¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£´¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ëµÜºêÈï¹ð¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢µ¤¤¬µ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÀÄ½Á²¦»Ò¡É¤³¤È»°ºêÍ¥ÂÀ»á¤Î¡ÈÃ¦ÀÇ»ö·ï¡É¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ç19Ç¯¡¢²Í¶õ¤Î¹¹ðÀëÅÁÈñ¤ò·×¾å¤·¡¢£²Ç¯¤ÇÌó1²¯8000Ëü±ß¤ÎË¡¿ÍÀÇ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌÈ¤ì¤¿Ë¡¿ÍÀÇË¡°ãÈ¿¡ÊÃ¦ÀÇ¡Ë¤Ç¡¢»°ºê»á¤ÏÄ¨Ìò£²Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½£´Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£Æ±»á¤Ï¡Ç23Ç¯£¹·î¤Ë¼¹¹ÔÍ±Í½´ü´Ö¤òËþÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅöÁ³¡¢ÍºáÈ½·è¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¶âÁ¬Åª¤Ê¥Ä¥±¤ÏÊ§¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö»ÙÊ§¤¤¤Ï¡¢ÌÈ¤ì¤¿ËÜÀÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢½Å²Ã»»ÀÇ¤Ê¤É¤Î²Ã»»ÀÇ¡¢±äÂÚÀÇ¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÄÌ¾ï¤Ç¤¹¡£µõµ¶ÎÎ¼ý½ñ¡¦²Í¶õ·×¾å¤¬¡Ø±£¤Ú¤¤²¾Áõ¡Ù¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½Å²Ã»»ÀÇ¤Ï¸¶Â§35¡ó¡ÊÎà·¿¤Ë¤è¤ê40¡ó¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Ç²Ã½Å¤â¡Ë¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÀÇ¤¬Ìó£±²¯5700Ëü±ßµ¬ÌÏ¤Ê¤é¡¢²Ã»»ÀÇ¤À¤±¤Ç³µ»»5000Ëü±ßÄ¶¤ËÃ£¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±äÂÚÀÇ¤ÏÇ¼´ü¸ÂÍâÆü¤«¤éÆü³ä¤ê¤ÇÁý¤¨¡¢ÅÓÃæÇ¼ÉÕ¤ÎÍÌµ¤ä³ÎÄê¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ÇÂç¤¤¯ÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¡ØÊÛ¸î»ÎË¡¿Í¥æ¥¢¡¦¥¨¡¼¥¹¡ÙÀµÌÚ°¼À¸ÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¡Ë
ËÜÀÇ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ£²²¯±ß°Ê¾å»ÙÊ§¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Î±©¿¶¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤â
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÌÙ¤«¤ë¤ó¤À!?¡×
¤ÈÉÔ»×µÄ¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µÜºêÈï¹ð¡£¸øÈ½¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥»¥ì¥ÖÀ¸³è¤Î¼ÂÂÖ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
ÍýÉÔ¿Ô¤Ë»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ç¼ÀÇ¤Ï¹ñÌ±¤ÎµÁÌ³¡£¤¯¤ì¤°¤ì¤âÂÐ´ß¤Î²Ð»ö¤È¤Ï»×¤ï¤Ì¤³¤È¤À¡½¡½¡£
¥³¥á¥ó¥È¡§ÀµÌÚ°¼À¸¡Ê¤Þ¤µ¤¡¦¤±¤ó¤·¤ç¤¦¡ËÊÛ¸î»Î
¡ØÊÛ¸î»ÎË¡¿Í¥æ¥¢¡¦¥¨¡¼¥¹¡ÙÂåÉ½¡£ÂèÆóÅìµþÊÛ¸î»Î²ñ½êÂ°¡£¾ÃÈñ¼Ô¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¸òÄÌ»ö¸Î¡¦ÁêÂ³¡¦Ï«Æ¯ÌäÂê¡¦º¾µ½»ö·ï¡¦ÌôÊª»ö·ï¤Ê¤ÉÌ±»ö»ö·ï¤«¤é·º»ö»ö·ï¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Â¿¿ô¼ê³Ý¤±¤ë¡£BAYFM¡Ø¤æ¤Ã¤¡¼¤ÎCan Can do it¡ª¡Ù¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤âÂ¿¿ô¡£YouTube¤Î¡Ö¥Þ¥µ¥Ã¥¡¼ÊÛ¸î»Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Æ¡¢Ë¡Î§¤ä¤ª¶â¤Î¤³¤È¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡¢¥æ¥¢¡¦¥¨¡¼¥¹¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ëË¡Î§ÁêÃÌ¡×¤Ç¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Ë¡Î§ÃÎ¼±¤òÇÛ¿®Ãæ¡£