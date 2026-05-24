法人税など約1億5700万円を脱税した罪に問われている、実業家でインフルエンサーの黒木麗香被告（38）。【写真】ピンヒールにスーツ姿で東京地裁に登場した宮崎被告。“赤白フェラーリ”インスタ投稿、など前の記事では、5月14日に東京地裁で行われた被告人質問において、黒木被告が「法務や税務の知識がなく、（知り合いに）任せてしまった」と脱税に至った経緯を語り、起訴内容を全面的に認めて謝罪した様子を報じた。しか