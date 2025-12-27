º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡Ö¤³¤ÎÇ¯Ëö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤¬¼¤á¤Þ¤¹¡×¡¡ÅìÌî¹¬¼£¤â¾Ú¸À¡¢¥Õ¥¸ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¡Ä
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡Ê50¡Ë¤¬27Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK¡¡TV¡×¤ò¹¹¿·¡£Ç¯Ëö¹±Îã¤ÎÆÃÊÌÊÔ¤È¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¡Ê58¡Ë¤È2025Ç¯¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢ÅìÌî¤Ï¡Öº£¥Æ¥ì¥Ó¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¶²¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤ß¡£º´µ×´Ö»á¤Ï¡Ö¶²¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇ¯Ëö¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤¬¼¤á¤Þ¤¹¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±2¿Í¤ÇÇú¾Ð¡£
¡¡º´µ×´Ö»á¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤è¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤³¤ó¤Ê¤Ë¼¤á¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£ÅìÌî¤Ï¡Ö²¶¤â¤¢¤Î¡Á¡×¤ÈMC¤òÌ³¤á¤¿º£Ç¯5·î¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖTHE¡¡SESCOND¡×¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤¬11·î¤Ë¤ä¤Ã¤È³«ºÅ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤Û¤ó¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢Áí¹ç±é½Ð¤¬¼¤á¤Þ¤¹¸À¤¦¤Æ¡×¡£¤³¤ì¤Ëº´µ×´Ö»á¤Ï¼ê¤òÃ¡¤¤¤ÆÂç¾Ð¤¤¡£
¡¡ÁÛÄê³°¤Î°ÖÏ«¤Î²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÂÇ¤Á¾å¤²¡£ÅìÌî¤Ï¡Ö°ìÈÖÇ¯Ä¹¼Ô¤È¤·¤Æ¡Èº£Æü¤ÏËÍÊ§¤Ã¤È¤¤Þ¤¹¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤ÎÁÛÄê¤Ç¤Ï¡È¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Ï¤Û¤ó¤È¥À¥á¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¡£µÈËÜ¤â»²Àï¤·¤Æ¡È¤³¤ì¤Ï¥Õ¥¸¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¡É¡È¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡É¤Ã¤ÆÁÛÄê¤·¤Æ¤¿¤é¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥Õ¥¸¤Î¼Ò°÷¤¬Ãæ¹ø¤Ê¤Ã¤Æ¡È¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡ª¡É¤Ã¤Æ¡×¤È·ãÇò¡¢3»þ´ÖÄ¶¤ÎÀ¸ÊüÁ÷ÆÃÈÖMC¤òÃ´¤Ã¤¿ÅìÌî¤¬Á´Ôú¤ê¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Ëº´µ×´Ö»á¤Ï¼ê¤òÃ¡¤¤¤ÆÂç´î¤Ó¡£ÅìÌî¤Ï¡Ö¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£