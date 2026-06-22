［北中米W杯グループステージ第２戦］日本 ４−０ チュニジア／６月21日／エスタディオ・モンテレイ森保一監督が率いる日本代表は、現地６月20日に北中米ワールドカップのグループステージ（Ｆ組）第２節でチュニジア代表と対戦した。立ち上がりから積極的に攻撃を仕掛けた日本は、開始４分に先制。左サイドを突破した中村敬斗の折り返しに鎌田大地がヒールで合わせてネットを揺らした。さらに31分にはボックス手前右から上田