サッカー元日本代表の本田圭佑（40）は、日本テレビの日本―チュニジア戦の中継で今大会2度目の解説を担当した。ユニークな語録が飛び出す一方で上田のゴールを予言するなど、超一流の“サッカー眼”も披露した。予言が飛び出したのは前半22分ごろ。上田の動きを見ながら「今日は上田さん、絶対点取る気がする」と口走った。その理由を実況アナに聞かれると、先制点の後、上田が突破した際にシュートせずにパスをしたことに注