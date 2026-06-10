テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が9日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）で、自身の悩みを打ち明けた。この日は「蔵出し大放出！禁断の未公開トークSP」。その中で、毎年行っているスタッフとの食事会について語った佐久間氏。年末年始の特番を頑張ったスタッフへのねぎらいの意味を込め、アシスタントディレクター（AD）らと焼肉会を開くことが恒例となっていた。