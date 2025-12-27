¡Ú³ÚÅ·¥«ー¥ÉÂ®Êó¡Û¡Ö¤¢¤È¥ê¥Ü¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¡íËè·î³«ºÅ¡í¤Ë»ÅÍÍÊÑ¹¹¡ª¼ê¿ôÎÁ¥¼¥í¤ÇºÇÂç4000¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹
¥Ý¥¤³è¤ÈÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Í¥³»³ ¥Ý¥¤³è¤ÈÅê»ñ¡×¤¬¡¢¡Ö²þ°Àë¸ÀŽ·ŽÀŽ° ³ÚÅ·¥«ー¥É¿À¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Ë ¤¢¤È¥ê¥Ü¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£³ÚÅ·¥«ー¥É¤Î¡Ö¤¢¤È¤«¤é¥ê¥ÜÊ§¤¤¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¡¢ÉÔÄê´ü³«ºÅ¤«¤é¡ÖËè·î³«ºÅ¡×¤Ø¤È»ÅÍÍÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÔÄê´ü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤À¤¬¡¢º£²ó¤«¤é¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤Ë¡ÖËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï´ü´Ö½ªÎ»¸å¤âËè·î·ÑÂ³¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤¿¡£½Ð±é¼Ô¤Î¥Í¥³»³»á¤Ï¤³¤ì¤ò¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¤³¤Î¥ïー¥É¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î°ÆÆâ¤¬Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¥æー¥¶ー¤Ë¤â¡¢º£¸å¤ÏËè·î¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤Îµ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î´ðËÜÅª¤ÊÎ®¤ì¤Ï¡¢①¥¨¥ó¥È¥êー¡¢②»ØÄê¶â³Û¤ÎÍøÍÑ¡¢③ÌÀºÙ¤Î¥ê¥ÜÊ§¤¤¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¡¢④·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¡¢¤È¤¤¤¦¼ê½ç¤Ç¤¢¤ë¡£¥Í¥³»³»á¤Ï¡¢¥ê¥ÜÊ§¤¤¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¸å¤¹¤°¤ËÁ´³Û¤ò¡Ö·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥Ü¼ê¿ôÎÁ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤ß¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤È²òÀâ¡£º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢30,000±ß°Ê¾å¤ÎÍøÍÑ¤Ç2,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¹ç·×100,000±ß°Ê¾å¤ÎÍøÍÑ¤ÇÄÉ²Ã2,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ºÇÂç¤Ç4,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡ÊÍøÍÑ¶â³Û¤Î¾ò·ï¤Ï¥æー¥¶ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤Ë¤Ï¡Ö1ÅÙÊ¬³äÊ§¤¤¤Ë¤·¤¿ÌÀºÙ¤âÂÐ¾Ý¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÌÅÓ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¢¤È¤«¤éÊ¬³äÊ§¤¤¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Üµ»¤Î²ÄÇ½À¤âÉâ¾å¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Í¥³»³»á¼«¿È¤Ïº£²ó¡Ö¤¢¤È¤«¤éÊ¬³äÊ§¤¤¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥³¥ó¥Üµ»¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê²òÀâ¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢ÍøÍÑÌÀºÙ¤ò¥ê¥ÜÊ§¤¤¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¼êÂ³¤¤ò2026Ç¯1·î8Æü¤Þ¤Ç¤Ë´°Î»¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥«ー¥ÉÍøÍÑ¤«¤éÌÀºÙ¤Ø¤ÎÈ¿±Ç¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¥Í¥³»³»á¤ÏÁá¤á¤Î¥«ー¥ÉÍøÍÑ¤È¼êÂ³¤¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÐ¾Ý³°¤À¤Ã¤¿¥æー¥¶ー¤â¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
