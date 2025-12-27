¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï27Æü¡¢Æ£»ÞMYFC¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ëMF¥·¥Þ¥Ö¥¯¡¦¥«¥º¥è¥·(26)¤¬Íè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡¥Ú¥ë¡¼½Ð¿È¤Î¥·¥Þ¥Ö¥¯¤Ï±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥æ¡¼¥¹¤«¤é¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¤Ë¿·³ã¤ØÆþÃÄ¡£Æ£»Þ¤Ë¤Ïºòµ¨¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤Ç½êÂ°¤·¡¢º£µ¨¤ÏJ2¥ê¡¼¥°Àï35»î¹ç¤Ç1¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¤Û¤«¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£

°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È

¡üMF¥·¥Þ¥Ö¥¯¡¦¥«¥º¥è¥·

(Kazuyoshi SHIMABUKU)

¢£À¸Ç¯·îÆü

1999Ç¯7·î29Æü(26ºÐ)

¢£½Ð¿ÈÃÏ

¥Ú¥ë¡¼

¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å

166cm/63kg

¢£·ÐÎò

Åì¾¾»³¿·½É¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ-Åì¾¾»³¤Ú¥ì¡¼¥Ë¥¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¥¸¥å¥Ë¥¢-±ºÏÂJr¥æ¡¼¥¹-±ºÏÂ¥æ¡¼¥¹-¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç-¿·³ã-Æ£»Þ

¢£½Ð¾ìÎò

J1¥ê¡¼¥°:3»î¹ç

J2¥ê¡¼¥°:80»î¹ç3ÆÀÅÀ

¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×:6»î¹ç

Å·¹ÄÇÕ:7»î¹ç1ÆÀÅÀ

¢£¥³¥á¥ó¥È

¢¦¿·³ãÂ¦

2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì½ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£

¼«Ê¬¤¬¤³¤Î2Ç¯¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ï¥ó¤Ç¤ª¸«¤»¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤­¤Þ¤¹!

¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢Áª¼ê¡¢´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ³§¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶¦¤ËJ1Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

Ç®¤¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!

¢¦Æ£»ÞÂ¦

¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤ä¡¢¤¤¤Ä¤âÇ®¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Æ£»ÞMYFC¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¤³¤ÎÅÙ¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î2Ç¯´Ö¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿J1¾º³Ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ­¤ÇÃ©¤êÃå¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈÁ°¸þ¤­¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Æ£»ÞMYFC¤ÇºÇ¹â¤Ê»ØÆ³¼Ô¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Æü¡¹ÀÚâøÂöËá¤¹¤ë»ö¤ÇÂç¤­¤¯À®Ä¹¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!

2Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!