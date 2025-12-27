Æ£»Þ¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ëMF¥·¥Þ¥Ö¥¯¡¦¥«¥º¥è¥·¤¬¿·³ã¤ËÉüµ¢¡Ö¤³¤Î2Ç¯¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ï¥ó¤Ç¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï27Æü¡¢Æ£»ÞMYFC¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ëMF¥·¥Þ¥Ö¥¯¡¦¥«¥º¥è¥·(26)¤¬Íè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¥ë¡¼½Ð¿È¤Î¥·¥Þ¥Ö¥¯¤Ï±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥æ¡¼¥¹¤«¤é¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¤Ë¿·³ã¤ØÆþÃÄ¡£Æ£»Þ¤Ë¤Ïºòµ¨¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç½êÂ°¤·¡¢º£µ¨¤ÏJ2¥ê¡¼¥°Àï35»î¹ç¤Ç1¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¤Û¤«¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¡üMF¥·¥Þ¥Ö¥¯¡¦¥«¥º¥è¥·
(Kazuyoshi SHIMABUKU)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1999Ç¯7·î29Æü(26ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¥Ú¥ë¡¼
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
166cm/63kg
¢£·ÐÎò
Åì¾¾»³¿·½É¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ-Åì¾¾»³¤Ú¥ì¡¼¥Ë¥¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¥¸¥å¥Ë¥¢-±ºÏÂJr¥æ¡¼¥¹-±ºÏÂ¥æ¡¼¥¹-¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç-¿·³ã-Æ£»Þ
¢£½Ð¾ìÎò
J1¥ê¡¼¥°:3»î¹ç
J2¥ê¡¼¥°:80»î¹ç3ÆÀÅÀ
¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×:6»î¹ç
Å·¹ÄÇÕ:7»î¹ç1ÆÀÅÀ
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦¿·³ãÂ¦
2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì½ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬¤³¤Î2Ç¯¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ï¥ó¤Ç¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹!
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢Áª¼ê¡¢´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ³§¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶¦¤ËJ1Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç®¤¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!
¢¦Æ£»ÞÂ¦
¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤ä¡¢¤¤¤Ä¤âÇ®¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Æ£»ÞMYFC¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¤³¤ÎÅÙ¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î2Ç¯´Ö¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿J1¾º³Ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¤ÇÃ©¤êÃå¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£»ÞMYFC¤ÇºÇ¹â¤Ê»ØÆ³¼Ô¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Æü¡¹ÀÚâøÂöËá¤¹¤ë»ö¤ÇÂç¤¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!
2Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!
