ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö´Ø¤µ¤Ð¡×¤ä¡Ö´Ø¤Ö¤ê¡×¤Ê¤É¥Ö¥é¥ó¥Éµû¤Î½Ð²Ù¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´Ø¤µ¤Ð¡×¤ä¡Ö´Ø¤¢¤¸¡×¤Ê¤É°ìËÜÄà¤ê¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤ëµû¤¬¡¢´Ø¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¸þ¤±¤¿µù¤¬ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÊ¬¸©µù¶¨º´²ì´Ø»ÙÅ¹¤Î²Ù»«¤½ê¤Ç¤Ï¡¢Äà¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¥µ¥Ð¤ä¥¢¥¸¤¬¼¡¡¹¤È¤¤¤±¤¹¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¡¢¸©Æâ¤ÎÎ¹´Û¤ä°û¿©Å¹¤Ë¸þ¤±¤¿½Ð²Ù¤Î½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï½ÐÀ¤µû¤Î¡Ö´Ø¤Ö¤ê¡×¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©Æâ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÊ¡²¬¤äÅìµþ¤Î»Ô¾ì¤Ë¤â½Ð²Ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð²Ù¤Î¥Ôー¥¯¤Ï£±£²·î29Æü¤È30Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢µù¶¨¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È£±£±·î¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ç¡¢¼«Âð¤¬Á´¾Æ¤·¤¿µù»Õ¤â10¿Í¤Û¤É¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤Îµù³ÍÎÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£