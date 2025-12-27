À¶¿åÂàÃÄ¤ÎMF´¥µ®»Î¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ï¿À¸Í¤Ë·èÄê!¡Ö°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤Î»ÈÌ¿¡×
¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï27Æü¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤«¤éMF´¥µ®»Î(37)¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ìî½§¹â½Ð¿È¤Î´¥¤Ï²áµî¤Ë²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡¢¥Ü¡¼¥Õ¥à¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¢¥¨¥¤¥Ð¥ë¡¢¥Ù¥Æ¥£¥¹¡¢¥¢¥é¥Ù¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2021Ç¯8·î¤Ë¥¨¥¤¥Ð¥ë¤«¤éCÂçºå¤ØÉüµ¢¤·¤¿¸å¡¢2022Ç¯7·î¤ËÀ¶¿å¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏJ2¥ê¡¼¥°Àï30»î¹ç5¥´¡¼¥ë7¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¡¢À¶¿å¤ÎJ2Í¥¾¡¤ÈJ1Éüµ¢¤Ë¹×¸¥¡£º£µ¨¤â¥Á¡¼¥à¤ÇÍ£°ì¡¢J1¥ê¡¼¥°ÀïÁ´38»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ3¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢º£·î2Æü¤Ë·ÀÌóËþÎ»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡Öº£²ó¤Î²ÃÆþ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ËÍ¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤ÈÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤Èµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤Î»ÈÌ¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹ÂàÃÄ¤¬·èÄê¤·¤¿ºÝ¡¢ºÇ½ªÀï¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â±þ±ç¤¹¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¾¯Ç¯¡¦¾¯½÷¤¬°ì½ï¤Ëµã¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡37ºÐMF¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¤Þ¤¿ËÍ¤Î¥×¥ì¡¼¤ò´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¡¢Ç®¤¤¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡üMF´¥µ®»Î
(¤¤¤Ì¤¤¡¦¤¿¤«¤·)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1988Ç¯6·î2Æü(37ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¼¢²ì¸©¶á¹¾È¬È¨»Ô
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
169cm/63kg
¢£·ÐÎò
¥»¥¾¥óFCJr¥æ¡¼¥¹-Ìî½§¹â-²£ÉÍFM-CÂçºå-²£ÉÍFM-CÂçºå-¥Ü¡¼¥Õ¥à(¥É¥¤¥Ä)-¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë(¥É¥¤¥Ä)-¥¨¥¤¥Ð¥ë(¥¹¥Ú¥¤¥ó)-¥Ù¥Æ¥£¥¹(¥¹¥Ú¥¤¥ó)-¥¢¥é¥Ù¥¹(¥¹¥Ú¥¤¥ó)-¥Ù¥Æ¥£¥¹(¥¹¥Ú¥¤¥ó)-¥¨¥¤¥Ð¥ë(¥¹¥Ú¥¤¥ó)-CÂçºå-À¶¿å
¢£½Ð¾ìÎò
J1¥ê¡¼¥°:114»î¹ç17ÆÀÅÀ
J2¥ê¡¼¥°:129»î¹ç41ÆÀÅÀ
¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×:20»î¹ç1ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ:9»î¹ç2ÆÀÅÀ
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬:75»î¹ç7ÆÀÅÀ
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬2Éô:30»î¹ç7ÆÀÅÀ
¥é¡¦¥ê¡¼¥¬:166»î¹ç16ÆÀÅÀ
UEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°:10»î¹ç1ÆÀÅÀ
ACL:8»î¹ç4ÆÀÅÀ
¢£¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë
J2¥ê¡¼¥°¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó(2023¡¢2024)¡¢J¥ê¡¼¥°Í¥½¨Áª¼ê¾Þ(2010)¡¢J2ºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë¾Þ(2023)
¢£³ÍÆÀ¥¿¥¤¥È¥ë
J2¥ê¡¼¥°(2024)
¢£ÂåÉ½Îò
U-21ÆüËÜÂåÉ½(2006)¡¢ÆüËÜÂåÉ½(2009~2010¡¢2012~2015¡¢2017~2019)
¢¨¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á36»î¹ç½Ð¾ì6ÆÀÅÀ
¢£¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿´¥µ®»Î¤Ç¤¹¡£
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î²ÃÆþ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ËÍ¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤ÈÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤Èµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤Î»ÈÌ¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹ÂàÃÄ¤¬·èÄê¤·¤¿ºÝ¡¢ºÇ½ªÀï¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â±þ±ç¤¹¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¾¯Ç¯¡¦¾¯½÷¤¬°ì½ï¤Ëµã¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¤Þ¤¿ËÍ¤Î¥×¥ì¡¼¤ò´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¡¢Ç®¤¤¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
