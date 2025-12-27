みんなグローブを貸し合った時代！昭和キッズを熱狂させた「三角ベース」の世界【眠れなくなるほど面白い 図解 昭和の話】
野球はみんなでやるもの三角ベースと公園のグローブ事情
昭和キッズの共通言語は野球
漫画に加えて、昭和の少年たちに親しまれたのが野球です。テレビ中継でプロ野球が国民的な娯楽となる一方、子どもたちの日常にも野球が根づいていきました。学校の休み時間や放課後になると、近所の空き地や公園に集まり、みんなで野球を楽しむのが日常でした。
とはいえ、全員がグローブを持っているわけではなく、チームで貸し借りをするのが当たり前。バットの代わりに竹ぼうきを使ったり、ボールが足りなければゴムボールで代用したりしました。ベースも正規のものではなく、石ころや段ボールをそれに見立てていました。特によく見られたのが「三角ベース」という簡易ルールの遊び方で、人数が少なくても楽しめるため、子どもたちの間で広く親しまれました。
こうした遊び方の背景には、当時のプロ野球人気があります。巨人戦をはじめとした中継が毎日のように放送され、王貞治や長嶋茂雄といったスター選手は子どもたちのヒーローでした。学校での会話も昨日の試合結果や選手の記録で盛り上がり、野球を語り合うことが共通言語となっていたのです。
野球は単なる遊びを超えて、地域の子ども社会を形づくる重要な要素でもありました。習い事として野球をやっていなくても、誰もが気軽に取り組める遊びだったといえます。
草野球の定番「三角ベース」を一発理解
①目的
道具や人数が足りなくても遊べる“時短・省エネ版野球”
②フィールド
石・段ボールで３つのベースを逆三角形に配置（ホームを含め３拠点でＯＫ）
③人数
３対３～４対４でも成立。守備は投・内・外のざっくり配置でＯＫ
④用具の代用
バット＝竹ぼうき／ボール＝ゴムボール／グローブは貸し借り
⑤ルールの目安
(1)打ったら一気に次のベースへ（盗塁はナシ or 子ども同士で可否を決める）
(2)ゴロは“一塁に見立てたベースへ送球でアウト”、フライはノーバン捕球でアウト、相手にボールをぶつけてもアウト
(3)ファウルや境界線はその場の合意で決める（昭和キッズの“話し合い運営”）
“野球は国民的娯楽”を示す視聴率データ
昭和期のプロ野球は国民的人気があり、巨人戦などの視聴率は40％前後、昭和53年（1978年）日本シリーズ第７戦は45.6％（瞬間最高61.5％）を記録しました。
関東地区、ビデオリサーチ等のデータに基づく代表的な高視聴率例
