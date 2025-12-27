みんなグローブを貸し合った時代！昭和キッズを熱狂させた「三角ベース」の世界【眠れなくなるほど面白い 図解 昭和の話】

野球はみんなでやるもの三角ベースと公園のグローブ事情

昭和キッズの共通言語は野球

漫画に加えて、昭和の少年たちに親しまれたのが野球です。テレビ中継でプロ野球が国民的な娯楽となる一方、子どもたちの日常にも野球が根づいていきました。学校の休み時間や放課後になると、近所の空き地や公園に集まり、みんなで野球を楽しむのが日常でした。

とはいえ、全員がグローブを持っているわけではなく、チームで貸し借りをするのが当たり前。バットの代わりに竹ぼうきを使ったり、ボールが足りなければゴムボールで代用したりしました。ベースも正規のものではなく、石ころや段ボールをそれに見立てていました。特によく見られたのが「三角ベース」という簡易ルールの遊び方で、人数が少なくても楽しめるため、子どもたちの間で広く親しまれました。

こうした遊び方の背景には、当時のプロ野球人気があります。巨人戦をはじめとした中継が毎日のように放送され、王貞治や長嶋茂雄といったスター選手は子どもたちのヒーローでした。学校での会話も昨日の試合結果や選手の記録で盛り上がり、野球を語り合うことが共通言語となっていたのです。

野球は単なる遊びを超えて、地域の子ども社会を形づくる重要な要素でもありました。習い事として野球をやっていなくても、誰もが気軽に取り組める遊びだったといえます。

草野球の定番「三角ベース」を一発理解

①目的 道具や人数が足りなくても遊べる“時短・省エネ版野球” ②フィールド 石・段ボールで３つのベースを逆三角形に配置（ホームを含め３拠点でＯＫ） ③人数 ３対３～４対４でも成立。守備は投・内・外のざっくり配置でＯＫ

④用具の代用 バット＝竹ぼうき／ボール＝ゴムボール／グローブは貸し借り ⑤ルールの目安 (1)打ったら一気に次のベースへ（盗塁はナシ or 子ども同士で可否を決める）

(2)ゴロは“一塁に見立てたベースへ送球でアウト”、フライはノーバン捕球でアウト、相手にボールをぶつけてもアウト

(3)ファウルや境界線はその場の合意で決める（昭和キッズの“話し合い運営”）

“野球は国民的娯楽”を示す視聴率データ

昭和期のプロ野球は国民的人気があり、巨人戦などの視聴率は40％前後、昭和53年（1978年）日本シリーズ第７戦は45.6％（瞬間最高61.5％）を記録しました。

関東地区、ビデオリサーチ等のデータに基づく代表的な高視聴率例

【昭和39年（1964年）4月29日】 大洋―巨人（公式戦）視聴率 40.6％（TBS） 【昭和39年（1964年）5月27日】 阪神―巨人（公式戦）視聴率 37.4％（TBS） 【昭和52年（1977年）8月28日】 ヤクルト―巨人（王、本塁打世界記録間近）視聴率 37.4％（フジ） 【昭和52年（1977年）8月31日】 巨人―大洋（王がアーロンに並ぶ755号）視聴率 42.1％（日テレ） 【昭和53年（1978年）10月22日】 日本シリーズ第7戦（ヤクルト―阪急）視聴率 45.6％（フジ、瞬間最高 61.5％） 【昭和54年（1979年）6月2日】 巨人―阪神（江川卓 一軍初登板）視聴率 39.9％（日テレ） 【昭和57年（1982年）9月30日】 中日―巨人（天王山）視聴率 40.5％（NHK）

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 昭和の話』監修：町田 忍