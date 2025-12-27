子どもが小さいときの病気ほど、親の胸をしめつけるものはありません。まして、医師から「腫瘍」などという言葉が発せられたら…。父親ががんを経験しているココリコ・遠藤の妻、雅美さんも当初はかなり動揺したそうです。

【写真】「これは痛そう」遠藤家の次男が手術する「原因」（6枚目/全13枚）

「腫瘍」という言葉にビビってしまい

── お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造さんの妻・雅美さん。現在、9歳の長男と7歳の次男を育てながら、日々の暮らしをブログで発信しています。今年、次男の歯に「過剰歯（かじょうし）」という余分な歯が見つかり、2026年1月に手術を控えていると明かされていました。まず、その経緯を教えてください。

雅美さん：ある日、次男の上顎の前歯の裏側に、硬いできもののような塊があるのを見つけたんです。気になってかかりつけの歯医者さんで診てもらったら、「腫瘍かもしれないので、大学病院で専門の先生に診てもらったほうがいい」と言われて。じつは私の父ががんだったので、「腫瘍」という言葉を聞いた瞬間、動揺してしまいました。後日、大学病院でレントゲンやCTなどの検査をした結果、「過剰歯」と呼ばれる歯だったことが判明。腫瘍でないとのことでひとまず胸をなでおろしました。

ブログにもしばしば登場する7歳と9歳の息子さん

先生のお話だと、ふつうに生えている本数よりも多く歯が作られてしまう状態で、そのまま経過観察をする場合も多いそう。ただ、次男の場合は前歯の裏側にあって、しかも逆方向に生えているので、これから生えてくる永久歯の邪魔をしてしまったり、歯並び全体に悪影響を及ぼす可能性があるらしく、手術で抜くことになったんです。

── 小さな子どもの手術となると、親としてもいろいろと迷いがありますよね。どのような説明を受けて、手術に踏みきることになったのでしょうか。

雅美さん：最初に先生から、歯茎の内側を切開して縫う必要があるので、もし動いてしまったり怖かったりするようなら「寝ている間に終わる方法（全身麻酔）もあるよ」と、提案してくださったんです。

それを聞いた次男が、すぐに「寝てるほうがいい！ 」と。やはり手術中に怖がって暴れてしまうと危険ですし、安全面を考えて全身麻酔に決めました。ただ、手術の予約がかなり埋まっていて、最短でも2026年の1月末。5か月も待つことになってしまいました。

叱るママと甘いパパに対して

── 手術まで5か月。待ち時間が長いぶん、お子さんの心のケアも大変そうですね。

雅美さん：じつは次男、もともと病院が苦手なんです。以前、原因不明の咳が2年ほど止まらない時期がありました。夜中に咳き込んで吐いてしまうこともあり、これまで2回ほど入院したことがあるのですが、ひとり病室に残された時間をすごく心細く感じた記憶が強く残っているみたいです。今回も大学病院で説明を受けているときに、処置室からほかの子の泣き声が聞こえてきて、それだけで恐怖心が蘇ってしまったようです。

わんぱくだという次男くん。過去に額を4回も縫っている。そのたびにママはヒヤヒヤ

ふだんは注射も平気で、とにかくわんぱくで怖いもの知らず。これまで額を4回も切っているほど。でも、今回の手術に関しては、家で医療系のドラマを見ているときに手術シーンが流れると、「怖い、僕も血だらけになるの？」と、かなり不安になっていて。「日帰りだし、そんな大きな手術じゃないから大丈夫だよ」と、言い聞かせてはいるんですけどね。手術までの間にどうやって不安を和らげられるか、模索しているところです。

── 病気や不安と向き合いながらも、ブログではにぎやかな日常が綴られています。拝見していると、男の子2人の子育ては「毎日が戦場のよう」だとか。

雅美さん：年子ということもあって、とにかく家の中でケンカが絶えません。そのたびに私は叱ってばかりいます。それにくらべて主人は、基本的に叱らないタイプ。とにかく優しいというか、かなり甘いパパです（笑）。

──「叱るママ」と「甘いパパ」。一見バランスが取れているようにも見えますが、その違いが悩みの種になることも？

雅美さん：子どもの教育に関する考え方が私と真逆で、そこがケンカの原因になることも。私は「ルール」を大事にしたいと思っていて、たとえばお手伝いをしたり、テストを頑張ったりと、そうしたときのご褒美として、好きなものを買っていいと手順を踏みたいタイプ。

でも、主人は特別な理由がなくても、ねだられるとすぐに「いいよ」と買ってあげちゃう。「自分の子どもには我慢させたくない」という思いが強く、「何千円もする高いものを買っているわけじゃないんだから」と。その親心もわかるので、強くは言えなくて。ただ、そうなると、「パパは買ってくれるのに、ママは買ってくれない」という図式ができてしまう。これでは教育上よくないから、夫には「やめてほしい」とは伝えているんですけどね。

夫婦ゲンカしてもすぐ仲直りするわけ

── 夫なりの理由があるにせよ、甘やかしすぎたくない気持ちとの間で、ママとしては葛藤がありますね。そのズレは、日常のどんな場面で表れてくるのでしょうか。

雅美さん：たとえば、子どもの学校帰り後の過ごし方でも、私は「やるべきことをやってから遊ぶ」と教えたいのですが、主人は「学校で頑張っているんだから、まず好きなことをさせてあげたい」という考え方なんです。 そうすると結局、ダラダラして宿題が終わらないことも多くて。まだ小さいので時間配分も自分で決められないですし。

習いごとに関しても、私は英語やプールをできるだけ続けさせたいのに、主人は「本人がやりたくなったときにやればいいじゃないか」というタイプ。「パパは（やらないで）いいって言っているのに、どうしてママはダメなの？」となってしまう。 「勉強しなさい」「宿題しなさい」と言っている時点で、そもそもママは敵になりがちなのに、そこにパパの甘さが加わると、もう太刀打ちできないなと感じることもあります。

── パパが「逃げ道」になってしまう、と。そうした意見の衝突が起きたときは、どのように折り合いをつけているのでしょうか。

雅美さん：基本的には、その日のうちに直接話して仲直りするようにしています。LINEなど文字だけのやり取りだと、誤解を生んで話がこじれそうで怖いので、必ず、顔を見て話すのがルールです。

ただ一度だけ、大きなケンカをして翌日まで引きずってしまったことがありました。家族で大阪に行った際、夕食を「スーパーで簡単に済ませるか」「大阪らしいものを食べに行くか」で意見がぶつかり、私もついイラッとして口調がきつくなってしまっていたようで。すると、夫が気を悪くして、翌朝までほとんど口をきいてくれず、子どもたちだけを連れて朝食会場に行ってしまって…。

自分ではきつい言い方をしているつもりはなくても、ちょっとしたタイミングや言葉の選び方ひとつで、相手には「命令されている」「責められている」と、受け取られてしまうこともあるんだなと反省しました。

── ほんの小さなすれ違いが、大きなケンカにつながってしまうことも。夫婦ならではの難しさですね。

雅美さん：そうですね。子どもたちも大きくなってきて、夫婦の空気が悪いと「ママ、パパとケンカしてる？」と、すぐに感じ取ってしまうんです。私にとっても家族で食卓を囲む時間がいちばん楽しいですし、そこはこれからも、できるだけ幸せな空間であってほしいなと思っています。

…

次男の過剰歯の手術を控えた不安や、原因不明の咳での入院生活、甘いパパと厳しめママの教育方針の違い――遠藤家の悩みは尽きませんが、「家族で笑っていられる時間を大事にしたい」と笑う雅美さん。そんな2人が出会ったのは、雅美さんが芸能マネージャーとして働いていたころ。ある番組の企画で「優勝したら食事に行って」と懇願した相手こそが、のちに夫となる遠藤さんだったそうです。

取材・文／西尾英子 写真提供／遠藤雅美