この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「離婚したいのに動けない」のは優しさが原因？決断を鈍らせる5つの“心理的な壁”とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「『もう限界！』離婚したい女性が必ず悩む5つの理由」と題した動画を公開。離婚を望みながらも一歩を踏み出せない女性たちが直面する、心理的な壁について解説した。



動画の冒頭で岡野氏は、「離婚できない女性というのは、決して弱いわけでも依存しているわけでもないんです」と断言。むしろ、「責任感が強すぎる、優しすぎるからこそ苦しみ、動けなくなってしまっている」と、一般的に考えられがちな弱さとは逆の視点を提示した。



その上で、離婚の決断を阻む「5つの壁」を具体的に解説。1つ目は「情が消えない」こと。現在の関係が冷え切っていても、「ふとした瞬間に昔の優しい姿がよぎってしまう」ことで決断が鈍り、「自分さえ我慢すれば丸く収まる」と自己犠牲の道を選んでしまうという。



2つ目は「お金の不安」。離婚後の生活費や子供の教育費といった現実的な問題が動けない原因となるが、岡野氏は「制度を知らないから怖いというだけのケースが多い」と指摘。婚姻費用や養育費、各種支援制度といった公的サポートについて正しい情報を得ることの重要性を説いた。



3つ目の壁は「子供への罪悪感」。「お父さんを奪うんじゃないか」「一人親にしたら可哀想」という思いから自分を責めてしまうケースだが、岡野氏は「子供たちが本当に望んでいるのは、安定した環境とお母さんが安心した笑顔です」と、子供は親が思う以上に家庭の空気を敏感に感じ取っていると語る。



4つ目は「周囲の目が怖い」という壁。親や職場、近所からの評価や噂を恐れる心理だが、「結局あなたの人生を生きるのは、他の誰でもなくてあなた自身なんです」と述べ、他人の評価に自分の人生を委ねるべきではないと強調した。



最後の5つ目は「自信がなくなりすぎて判断できなくなっている」状態。長年の否定やモラハラによって自己肯定感が削られ、「私には価値がないのかもしれない」と思い込み、正常な判断が困難になっているという。岡野氏は「これは性格の問題ではなくて、心が傷つきすぎて正常に判断ができなくなっている状態なんです」と分析した。



岡野氏は、離婚の決断ができないのは、弱さではなく、むしろ家族を大切にしてきた優しさや責任感の裏返しであると繰り返し強調。情報を集め、自分の気持ちと真摯に向き合うことで、必ず未来は開けると締めくくった。