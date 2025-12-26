シンガーソングライターの優里が12月25日、YouTube『優里ちゃんねる【公式】』を更新し、クリスマスイブに救急車で病院へ搬送されていたことを報告。SNSユーザーからはさまざまな声が寄せられている。

【写真】批判が集まった優里の“救急車搬送”ショット

優里「救急車でクリスマスイブ」

9月から『YUURI ASIA TOUR 2025』を開催中の優里。12月20日・21日にはKアリーナ横浜（神奈川）で公演が行われたが、優里は25日にYouTubeで《救急車でクリスマスイブを迎えました》と題した動画を公開。ツアー期間は体調管理のため食事にも気をつけていたというが、横浜公演後に「生牡蠣1個だけ」食べた結果、1日経ってから「吐き始めて立てなかった」ほどの体調不良に陥り、救急車を呼んでもらったそうだ。

クリスマスイブの朝に病院へ運ばれ、「もうそこ全然覚えてなくて」と意識も朦朧としていたものの、点滴を打ってもらうなどして回復。本人いわく「何か（食べたもの）があたったのかなって感じで終わった」そうだが、後日、同じ打ち上げで生牡蠣を食べたメンバーも体調不良に見舞われたことが判明したという。

そんな優里は、駆けつけた救急隊や受け入れてくれた病院に対して「申し訳ない気持ちでいっぱいだった」と口にしており、SNS上のファンからは「辛かったね」「優里くん元気になってよかった」など、温かい声が寄せられている。

一方、優里側は当初、“搬送中の救急車内で撮影したとみられる写真”もX（旧Twitter）で公開。当該ポストはすでに削除されているものの、医療従事者からは「病院などの医療現場では写真の撮影やその様子をSNSにアップするような行為は絶対辞めて」「現場サイドとしては本当に迷惑」「本当に辛い時は救急車を呼んでも大丈夫です ただしこのような形で写真をご使用になられますと救急隊など現場のスタッフは悲しい思いをします」「救急車内は記念撮影スポットじゃない」といった指摘も集まっている。

『YUURI ASIA TOUR 2025』は12月27、28日の沖縄コンベンションセンター展示棟（沖縄）公演でフィナーレを迎える。優里には、どうか万全の体調で臨み、ファンを安心させてほしい。