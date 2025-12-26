ZICO×幾田りら「DUET」が韓国音楽チャートを席巻！『MステSUPER LIVE』でTV初披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

幾田りらと、韓国のプロデューサー兼国民的ヒップホップアーティスト・ZICOによるコラボレーションシングル「DUET」が、12月19日のリリース以降、韓国の音楽チャートを席巻している。

■子どもたちに合わせて大人たちも同じ動きをしてしまうユニークなMVも話題に

耳に残るキャッチーなフレーズと、ユニークなダンスを取り入れたMVが話題を呼び、公開から1週間で再生数760万回を突破。韓国では、YouTube「急上昇 音楽」1位、YouTube Music「人気急上昇の曲」1位、「デイリートップミュージックビデオ」2位を記録した。

さらに配信サイトでは、Amazon Music「K-popチャート」1位、Spotify「デイリー急上昇チャート」6位、Melon「HOT100」10位、Apple Music「Today’s Top 100」18位にランクインするなど、各ランキングで存在感を示しており、順位は日々上昇を続けている。

加えて、韓国内で初披露となった『Melon Music Awards』でのパフォーマンス映像も、すでに120万再生を突破するなど、大きな反響を集めている。日本国内でも、Spotify「デイリー急上昇チャート」1位、YouTube「急上昇音楽」14位、Instagram「トレンド中の音楽」18位を記録するなど盛り上がりを見せている。

この注目の楽曲、ZICO & Lilas「DUET」を、12月26日16時30分より放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』にて、国内テレビ初披露することが決定。番組内では、放送中のABEMA『今日、好きになりました。』主題歌で、TikTok関連動画の総再生数が25億回を突破している幾田りらの楽曲「恋風」も歌唱予定となっている。

「DUET」は、韓国ヒップホップシーンを牽引するZICOと、年末には『第76回NHK紅白歌合戦』への出場も発表され、国内ポップスシーンで勢いを増す幾田りら、日韓を代表する両アーティストによる初のコラボレーションとして大きな注目を集めた楽曲。

今回のコラボ楽曲「DUET」に関して、ZICOがSNS上で「楽曲を一緒に歌うパートナーを探している」と投稿したことをきっかけに、さまざまなアーティストが“招待状”を掲げた写真を公開し話題に。LE SSERAFIM、BOYNEXTDOORのSungho、BE’O、Um Ji-yoon、ENHYPEN、Lee Eun-ji、izna、Han Roroなど、多くのアーティストがSNS投稿を行い、コラボ相手を巡って憶測が広がっていた。そして、幾田りらが招待状を手にした写真を公開し、ZICOも自身の公式SNSを通じて両者のコラボレーションが発表され話題を呼んだ。

楽曲は、英語・日本語・韓国語の3言語を織り交ぜながら、ZICOと幾田りらのボーカルが軽快に掛け合うダンスポップチューン。キャッチーなフレーズとグルーヴ感のあるサウンドが印象的な1曲に仕上がっている。

MVには、ZICOと幾田りらの両名が出演し、日本で撮影された本作は、「街の子どもたちの動きに合わせて、大人たちも同じ動きをしてしまう世界」を描いたユニークな映像作品となっている。子どもが腕を上げれば大人も腕を上げ、走れば一緒に走り、踊ればともに踊る──多数のエキストラキャストとともに、コミカルかつキャッチーな振り付けで展開される、何度も見たくなる映像にも注目だ。

■リリース情報

2025.12.19 ON SALE

ZICO × LILAS(YOASOBI’s IKURA)

DIGITAL SINGLE「DUET」

■番組情報

テレビ朝日系『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』

12/26（金）16:30～

