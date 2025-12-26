2007年から約13年半にわたり親しまれた伝説のトークバラエティ『さまぁ〜ず×さまぁ〜ず』。

2025年4月からBS朝日にて『さまぁ〜ず×さまぁ〜ず BS さまぁ〜ず』として復活していた同番組が、12月25日（木）、約5年3カ月ぶりとなる一夜限りの地上波特番として放送された。

今回は、普段から視聴者や観覧者から募集している人気企画「みんなのグチコーナー」を実施。モニターに相談者として「20代男性 しんちゃんさん」という情報が映し出されると、大竹一樹は「えーこの書き方だと、誰か出てくるじゃん」と、その正体に疑いの目を向ける。

すると、相談者の正体がSixTONES・森本慎太郎であることが判明した。

【映像】SixTONES森本慎太郎、アラサーになり体に不調「疲れが残る」アイドルらしからぬ悩みにさまぁ〜ず衝撃

モニター内の映像で森本は、「30歳手前になって、年齢を感じるようになってきました。『30歳からこうなっていくよ』などアドバイスがあったらぜひ参考にしたいです」「40代、50代と年齢が上がるにつれて、ご自身が感じた変化などもお聞きできたらなと思います」とさまぁ〜ずの2人に悩みを打ち明けた。

幼少期に森本と共演したことがある三村マサカズが「もう30歳になるの？」と驚くと、モニターから「28歳ですね」と即座に反応が。

ここで、この映像は事前収録ではなく、森本が別の場所からリアルタイムで中継していたことが明らかに。予期せぬ展開にさまぁ〜ずの2人は「いるの？」「こんな仕掛けがあるの？」と目を丸くした。

その後、なんと森本がスタジオにサプライズ登場。さまぁ〜ずは、森本が12歳のころから知っていると明かし、その成長ぶりに感慨深げな様子を見せた。

一方、森本のアイドルらしからぬ告白に、「痛みもなきゃ、なにも体に悪いとこないでしょ」と半信半疑の大竹。

しかし、森本は「疲れが残るわ、朝起きるのしんどいわ。ここ2、3年で結構（年齢を）感じるようになってきた」と切り出し、飲み会の翌日のしんどさを吐露。さらに「おじさんたちはよりしんどいはずなのに、誘うし、夜遅くまで飲みに行くし。そんなに元気なんだと思う」と疑問をぶつけると、現在58歳の2人は「そーっと生きている」と回答。

森本の目には若々しく元気に映るさまぁ〜ずだが、実際には体に負担をかけないよう「そーっと歩く」ようになり、背後から声をかけられても「そーっと振り向く」など、着実に年を重ねていると話す。

俊敏な動きを避けるようになった2人に対し、森本が「そうなりたくない！」と言い放つと、スタジオは大きな笑いに包まれた。