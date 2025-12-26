キンプリ永瀬廉、50TAとのコラボ曲『希望の丘』披露を心待ち「ホンマに楽しみ」

12月24日深夜放送の文化放送『レコメン！』内の『King ＆ Prince 永瀬廉のRadioGARDEN』にて、King ＆ Princeの永瀬廉が、“50TA”名義で音楽活動をするお笑い芸人・狩野英孝とのコラボ楽曲『希望の丘』について語った。

番組内で、永瀬は、「50TAさんと一緒になったMステの時に、“これやっぱ50TAさん良くない？”みたいになって」として、自身が主体となり、レコード会社に提案したことで今回のコラボが決まったと説明。

また、コール＆レスポンスの楽曲が欲しくて狩野に依頼したとしつつ、「僕らが“差し上げます”って言ったら、みんなで“頂きます”って言ってください。もうすごくない？」「誰が出てくる？このワードっていう」と、楽曲の仕上がりを絶賛。

さらに、「もう天才です、やっぱ狩野さんは。すごい嬉しい」「早くライブでやりたいですね。だから大きい声出してくださいね、みなさん。“頂きます”は」「もうホンマに楽しみですこれ」と、ファンの前での披露を心待ちにしていた。