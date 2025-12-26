“水に溶ける電池”でレアメタル回収 世界初！驚きの“スライム電池”
前回放送した、発火しないリチウムイオン電池「スライム電池」は、「水に溶ける」とい
う驚きの特性も持っていた。さらに、水に溶かした電池からリチウムやコバルトなどのレ
アメタルを簡単に回収できるという。
輸入依存度が高い一方、地政学リスクが増している日本。
今回は、スライムを電解質に使った世界初のリチウムイオン電池で日本を守ろうと奮闘する東京科学大学の白鳥洋介特任教授を、作家・相場英雄がさらに深掘りする。
出演：相場英雄（作家）、大浜平太郎（テレビ東京報道局解説委員）
開拓者：東京科学大学 白鳥洋介 特任教授
ナレーター：谷田歩（俳優）
