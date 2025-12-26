世界38位に没落した日本、なぜこんなに貧しくなった…？高市政権は「30年の政治の怠慢」を終わらせられるか

なぜ日本は「世界から取り残された」のか

経済評論家の鈴木貴博です。今回は高市早苗内閣の課題整理を書いていきたいと思います。

さて、毎年年末は海外取材で終えることにしています。アメリカでコンドミニアムとレンタカーを借りて、まずは長期滞在中の日用品や食料品を買いそろえるところから始めるのですが、日本とのあまりの価格差に愕然とします。

感覚的には毎年この２週間の出張期間だけで、２か月分の生活費が吹き飛ぶ感覚です。

日本に大量に訪れるインバウンド客が口をそろえて「日本は何もかも安い、安い」といい、アメリカや香港、ヨーロッパを訪れる日本人が「現地では物価は日本の倍だ」と嘆いています。

理由は円安のせいだとも言えますが、より本質的には日本のひとりあたりGDPが世界ランキング38位まで転落し、アメリカやドイツ、香港やオーストラリアと比べて半分程度になってしまったせいです。

日本にもし失われた30年がなく、アメリカやEUのように、少なくとも年平均で２％以上の成長を30年間続けられていたとしたら、日本のGDPも彼の国と同じレベルに増えていたはず。

サラリーマンの実質所得も今の２倍近くで、生活はずっと楽だったはずです。

さて、過去を悔やんで振り返るのが、この記事の趣旨ではありません。高市内閣が発足して、国民の高い支持を集めています。これまでの内閣にはない改革を進めてくれそうな期待、そして日本がかかえるさまざまな課題を解決して成長軌道に乗せてくれそうな期待が込められた支持率だと思います。

失われた30年については、その理由はだいたいはっきりしています。経済が停滞したきっかけはバブル崩壊でしたが、その処理が終わった後も長期にわたってデフレと経済停滞が続いた理由は日本の指導者層の失敗にあります。

高市内閣はその状況を変えてくれるでしょうか？

“失敗の原因”は「決めない指導者層」

日本を代表する大企業群は相応の業績をたたき出していますが、かつて世界を制覇するのではないかと言われたころのような往年の輝きはありません。逆に韓国のサムスンや台湾のTSMCや鴻海といった世界企業が、日本にとって代わってアジアを代表するグローバル企業へと成長しています。

その鴻海の劉揚偉会長が日経のフォーラムで日本企業についてコメントした内容が、日本の課題を端的に浮き彫りにしたと私は感じました。

劉会長は非常に好意的な雰囲気で日本企業を持ち上げてくれました。劉会長は日本企業、特に日本の自動車メーカーの質の高さを繰り返し褒め、台湾のICT分野のスピードと組み合わせることで世界で勝ちにいけるとラブコールを送りました。

鴻海グループのフォックスコンがアメリカのアップルが世界一の企業になることを後押ししたのと同じ勝利の方程式が成り立つという趣旨でしょう。

劉会長の言葉では日本企業の質の優秀さは現場レベルの技術力や製造精度にあると指摘しています。ただしICT分野ではスピードが命であるのに対して、日本企業は品質を重視するあまりにスピードにほとんど重きをおいていないとも指摘しています。

結果として、意思決定や市場対応が遅れる点を日本企業の弱みとして挙げました。

これは実は日本の伝統的大企業・JTC共通の欠陥であり、さらに言えば日本政治の欠陥でもあります。私の言葉で言い換えると、「現場は一流だが、経営者が三流だ」という指摘です。意思決定が遅すぎるのです。

政治の世界も同じ

もちろんトヨタやNTTなど世界レベルの企業の経営者までをひとしく三流にくくるのは間違いかもしれませんが、鴻海やTSMC、サムスンの経営者の意思決定スピードと比較すればやはり遅いでしょう。

政治の世界も同じです。とにかく重要なことをいつまでたっても決めないのが、今の日本のリーダー層です。連立の枠組みに参加した日本維新の会の吉村洋文代表が、今国会で定数削減の議論をしないことに決まったことで「スピード感がなさすぎて残念」とブチ切れました。

重要な政策論点が山積しているのに、連立のセンターピンの議題の議論すらしないのが日本の国会です。維新もそのあたりは“あうんの呼吸”でわかっているとみえ、連立離脱も決めません。和を尊び、和を乱すことは決めないようにするのが日本の作法というわけです。

では、経営者も政治家も「決めない」という現象が、どのように日本の停滞につながるのでしょうか？

後編『高市政権が突破を目指す“絶望の30年”の高すぎる壁！決断したくない、責任も取りたくない…日本の敗北を招いた"先送り”の正体』で詳しく見て行きましょう。

【つづきを読む】高市政権が突破を目指す”絶望の30年”の高すぎる壁！決断したくない、責任も取りたくない…日本の敗北を招いた”先送り”の正体