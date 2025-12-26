モデルの谷碧（27）が25日、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

ポニーテールヘアに布面積の少ない黒ビキニ水着でプールに入る動画を公開。別の投稿ではシルバーのハイレグビキニ水着にニーハイロングブーツ姿もアップした。

さらに緑を基調としたブラジリアンビキニ水着でのバックショットや、衝撃的デザインなハイレグ水着姿も披露した。

ファンやフォロワーからも「可愛い過ぎる」「顔が上品」「スタイル抜群」「お胸のラインが美しい」「生お尻が可愛い」「スラリと綺麗な御御足」「透き通る肌」「たまらん」「エロカッコイイのNo.1」などのコメントが寄せられた。

谷は岩手県出身。新潟大教育学部を卒業し、中高の社会科教員免許を取得している。170センチの長身で小学生から大学までバスケットボールを経験。元OLで、今年1月にグラビアデビューを果たした。元フジテレビのアナウンサーで現在はフリーで活躍する加藤綾子アナに似ていると話題になり、雑誌などでは「グラビア界のカトパン」とキャッチフレーズがついたこともある。