¡ÚÀËÊÌµå¿Í¡Û¥í¥Ã¥Æ¡¦ÆóÌÚ¡¡ÂÇ·âÅê¼ê¤ÇºÆ½ÐÈ¯¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡10·î¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤Ï¾Íè¤Îµå³¦¤òÃ´¤¦¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤¬»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ¥×¥í¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤ä¡¢Â¾µåÃÄ¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤«¤éµî¤ê¤æ¤¯Áª¼ê¤ò2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¡ÖÀËÊÌµå¿Í¡×¡£¥í¥Ã¥Æ¤ÏÆóÌÚ¹¯ÂÀÅê¼ê¡Ê30¡Ë¡£
¡¡¸½ÌòºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤Ï10·î5Æü¤Îº£µ¨ºÇ½ªÀï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤À¤Ã¤¿¡£1¡½1¤Î7²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ÆóÌÚ¤Ï»³Àî¤ËËþÎÝÃÆ¤òÈïÃÆ¤·¡¢1²ó¤ò2°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ç°úÂà¤ò·è¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¼«Ê¬¤ÎÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤¢¤Î»î¹ç¤Ç¹¥Åê¤·¤Æ¤âÍèÇ¯¤Î·ÀÌó¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÅê¤²¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄº¤±¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡13Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È6°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢¼¯»ùÅç¾ðÊó½Ð¿È½é¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¤¬¤¢¤ë¡£17Ç¯5·î6Æü¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤éÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Àîºê¤È½éÂÐÀï¤·¤¿»î¹ç¤À¡£¡Ö¥°¥é¥Ö¤âÀîºê¥â¥Ç¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢²¼Éß¤¤È¤«¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤È¤«¤âÀîºê¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À¨¤¯¶½Ê³¤·¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡£½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÀîºê¤«¤é»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢5²ó1¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê¤ÇÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¤¬¡Ö64¡×¤«¤é¡Ö18¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿20Ç¯¤Ë9¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢Íâ21Ç¯¤Ë¤Ï³«ËëÅê¼ê¤âÌ³¤á¤¿¡£¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¸Î¾ã¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢23¡¢24Ç¯¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤·¡¢º£µ¨¤â1»î¹ç¤À¤±¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¾¯¤·¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£Íèµ¨¤«¤é¤ÏÂÇ·âÅê¼ê¤È¤·¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤ë¡£¡¡¡ÊÂçÆâ¡¡Ã¤Í´¡Ë
¡¡¡þÆóÌÚ¡¡¹¯ÂÀ¡Ê¤Õ¤¿¤¡¦¤³¤¦¤¿¡Ë1995Ç¯¡ÊÊ¿7¡Ë8·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¤Î30ºÐ¡£¼¯»ùÅç¾ðÊó¤Ç¤Ï1Ç¯½©¤«¤é¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢3Ç¯²Æ¤Î¼¯»ùÅçÂç²ñ¤Ç¤ÏÆ±¹»½é¤Î4¶¯Æþ¤ê¤Ë¹×¸¥¡£13Ç¯¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤Ç¥í¥Ã¥ÆÆþÃÄ¡£1¥á¡¼¥È¥ë90¡¢85¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£