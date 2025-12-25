日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）のケンタッキーフライドチキンが、ランチセット「ケンタランチ」の新メニュー「チキンフィレバーガーコンビ」「和風チキンカツバーガーコンビ」を2026年1月5日に販売スタートします。

【画像】「ボリューミーすぎ！」 これが、550円で食べられるセットです！

「ケンタランチ」は、午前10時から午後3時限定で提供しているセット。「チキンフィレバーガーコンビ」は、11種類のハーブとスパイスで味付けしたチキンフィレをサンドした「チキンフィレバーガー」とSサイズの「ポテト」がセットになっています。

「和風チキンカツバーガーコンビ」は、しょうゆ風味のテリヤキソースとマヨソースが一緒に味わえる「和風チキンカツバーガー」とSサイズの「ポテト」のセット。

両メニューの価格は、単品価格を合算した「積上げ価格」730円（以下、税込み）のところ、180円お得になった550円です。

なお、どちらも「ケンタランチ」の定番ラインアップとして継続的に販売されます。

一部店舗を除く全国のケンタッキーフライドチキンで販売されます。