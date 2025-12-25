¡Úë¾Êó¡Û¥Þ¥ó¥¬²È¡¦µûÓÇ¥¥ê¥³»áÀÂµî¤ÎÊó¤òÅìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò¤¬È¯É½
¡¡Åìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬²È¤ÎµûÓÇ¥¥ê¥³»á¤¬2024Ç¯12·î25Æü¤Ë52ºÐ¤ÇÀÂµî¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò12·î25Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£¸Î¿Í¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤´°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢1Ç¯¸å¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Úë¾Êó¡Û
Ì¡²è²È¡¦µûÓÇ¥¥ê¥³»á¤¬¡¢2024Ç¯12·î25Æü¡¢52ºÐ¤ÇÀÅ¤«¤Ë¤½¤ÎÀ¸³¶¤òÊÄ¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÇ¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¸Î¿Í¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤´°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇµûÓÇ¥¥ê¥³»á¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¤ÎÉáÊ×Åª¤Ê´¶¾ð¤ä¿¿Íý¤ò¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÉ³²ò¤¡¢¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½ÊýË¡¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¡¢¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤¿ÂåÉ½ºî¡Øblue¡Ù¡Østrawberry shortcakes¡Ù¡ØÆî±»¤È¥Þ¥è¥Íー¥º¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëºîÉÊ·²¤Ï¡¢Ì¡²èÉ½¸½¤Î²ÄÇ½À¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ÆÆÉ¤ß·Ñ¤¬¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤äÄË¤ß¡¢°¦¾ð¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í¤ÎÆâÌÌ¤òÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¤«¤Ê¸ÀÍÕ¤ÈÈþ¤·¤¤Àþ¤ÇËÂ¤®½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÁÏºî¼Ô¤äÆÉ¼Ô¤Î¿´¤Ë¿¼¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
À¸Á°¤Î¤´¸üµÃ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¡¢¤³¤³¤Ë¶à¤ó¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤´²ÈÂ²¤Ø¤Î¼èºàÅù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤³¤³¤Ë¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
²¿Â´¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò