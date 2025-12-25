時速約3500ノット

世界で飛んでいる多くの航空機をほぼリアルタイムで追えるサイト「フライトレーダー24」上で、クリスマスの時期に出現した「サンタの機影」。2025年12月24日夕刻には日本上空を通過しました。SNSではこの機影を追跡していたユーザーから、多くの反響が寄せられています。

【画像】速度やばい…これが「日本上空を飛ぶサンタの機影」全貌です

「サンタの機影」は、SANTA1便として出現。通常同サイトでは、飛行機のシルエットを模したアイコンが地図上に表示されるのが一般的ななか、SANTA1便では、「そりに乗るサンタとそれを引く3頭のトナカイ」のアイコンが表示されます。ちなみに詳細を見ると、機体写真が貼られるウインドウには、トナカイとサンタのそりのイラストが表示。飛行機のナンバープレートに相当する機体番号は「HOHOHO」、型式は「Sleigh（ソリ）」で、機体年齢は1755年となっています。 なお、もちろん、これは本物のフライトではなく、同サイトを運営する側の遊び心あふれる恒例行事です。

とくに注目を集めたのはSANTA1便の飛行速度です。日本付近では時速約3500ノット（約6500km/h）で茨城県神栖市上空に上陸したのち、上陸後は約1200ノット（約2222km/h）へ減速し西へ。日本上空の旅客機をゴボウ抜きしながら、埼玉、南アルプス、琵琶湖上空、広島などを経て、18時30分前に長崎上空より国外へ抜けています。通常の旅客機の対地速度はおおむね時速800〜1000knを記録することが一般的ななか、遥かに高速で世界を飛び回っていたのです。

この速度に注目したユーザーはSNS上で「すげぇ速さで飛んでる」「対地速度速過ぎて草」「にしてもサンタ凄い高度とスピードだな笑」「速度イカれてる速過ぎるだろ」「今年もバク速だね」「超速い。びっくりするほど速い」といったコメントを寄せています。