『第９回 ももいろ歌合戦』第２弾出場者を発表！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、12月31日（水）午後１時から『第９回 ももいろ歌合戦』を日本武道館から全編無料生放送。このたび第２弾出場者が発表された。
ももいろクローバーZ（以下、ももクロ）が今年も大晦日に開催する『第９回 ももいろ歌合戦』では、ももクロメンバーが豪華アーティストとともに「紅組」と「白組」に分かれて歌の真剣勝負を繰り広げる。レアなフル尺歌唱のほか「“怒涛の60分”平成・令和最強アイドルメドレー」などここでしか見られないスペシャルコーナーをABEMAではノーカットで全編無料生放送。
このたび 第２弾出場者として、上田竜也、しなこ、chay、はいだしょうこ、速水けんたろう、山口智充、横山だいすけなど計14組の初出場が決定。また、大江裕、佐藤弘道、HYDE、宮本佳林などの出場も決定。初出場となる上田竜也は「初めて大晦日を他の事務所の方達と過ごすので、とても新鮮に思います。2025年の良い年の締めくくりになればいいなと思っています」。chayは「感謝の気持ちを一音一音に込めて、皆さんと一緒に2025年の最後の瞬間を分かち合えたら嬉しいです」。山口智充は「今、日本でいちばん熱い歌合戦に出させて頂ける事がどれだけ光栄で栄光か！」と当日への意気込みを寄せている。
さらに、今年も名誉会長に就任することとなった五木ひろしが特別に映像出演し、開会宣言を行う。そして特別コーナー『HAVE A MEKIMEKI TIME！』では、佐藤弘道やはいだしょうこ、速水けんたろう、森口博子、横山だいすけらとももクロが元気な体操で会場を盛り上げる。さらに『佐々木彩夏プロデュース“怒涛の60分”平成・令和最強アイドルメドレー 〜ジャンルを超えた夢の一幕〜』には、AKB48の元メンバーで初代総監督も務めた高橋みなみの特別コメント出演も決定した。
『第９回 ももいろ歌合戦』は、12月31日（水）午後１時から午後７時頃までの約６時間にわたり「ABEMA」で全編無料生放送。なお、午後１時からはオープニングアクトとして、「スタダ The First Impact」の開催が決定。EBiDAN NEXT、スタプラ研究生、Straight Angeli、ばってん少女隊、ふたりはメリーバッドエンドに加えて、ukka、MISS MERCYの出演も決定した。さらに、今年も午後11時45分から年越しカウントダウン特番『第９回 ももいろ歌合戦 〜カウントダウン＆ももクロ歌会始2026〜』を「ABEMA」にて無料放送することも決定している。
