いつ倒産してもおかしくない…節税すると2000万円以上大損して企業崩壊につながってしまいます！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
黒字社長の絶対つぶれない経営学が「いつ倒産してもおかしくない…節税すると2000万円以上大損して企業崩壊につながってしまいます！」と題した動画を公開。多くの経営者が正しいと信じている「節税」が、実は会社の現金を奪い、倒産へと導く危険な行為であると警鐘を鳴らした。
動画で市ノ澤翔氏は、世の中の9割の社長が「会社にいくらお金を残せば良いか分かっていない」と指摘。その結果、目先の税金を減らすことばかりに注力し、「一生赤字、最悪倒産に繋がっている」と現状を憂う。市ノ澤氏によると、問題の核心は、会計上の利益とお金の動きが一致しない点にある。特に、お金が出ていかない経費である「減価償却費」や、経費にはならないがお金が出ていく「借金元本返済額」の存在が、多くの経営者の判断を誤らせるという。
市ノ澤氏は、年商3億円の会社を例に、具体的な数字を用いて解説。利益が3,000万円出た場合、約900万円の税金を払っても、会社には2,100万円の利益が残り、現金は減らない。しかし、税金を逃れるために3,000万円の経費を使って利益を0円にすると、会計上は問題なくとも、会社からは現金が2,100万円も流出する計算になる。市ノ澤氏は「何をやっているんですか？」と問いかけ、本末転倒な節税の実態を明らかにした。さらに、会社が成長局面にある場合は、売上債権や在庫といった運転資金が追加で必要になるため、節税によって現金を減らす行為は「輪をかけてダメ」だと断言した。
最後に市ノ澤氏は、税額の大小で経営判断をすべきではないと強調。「税金は何もリターンがない無駄な支出かもしれないが、税額に重要性はない。残るキャッシュや実現したい目標に目を向けろ」と語り、自社の財務状況を正確に把握した上で、会社の成長につながるお金の使い方を選択するよう強く訴えた。
動画で市ノ澤翔氏は、世の中の9割の社長が「会社にいくらお金を残せば良いか分かっていない」と指摘。その結果、目先の税金を減らすことばかりに注力し、「一生赤字、最悪倒産に繋がっている」と現状を憂う。市ノ澤氏によると、問題の核心は、会計上の利益とお金の動きが一致しない点にある。特に、お金が出ていかない経費である「減価償却費」や、経費にはならないがお金が出ていく「借金元本返済額」の存在が、多くの経営者の判断を誤らせるという。
市ノ澤氏は、年商3億円の会社を例に、具体的な数字を用いて解説。利益が3,000万円出た場合、約900万円の税金を払っても、会社には2,100万円の利益が残り、現金は減らない。しかし、税金を逃れるために3,000万円の経費を使って利益を0円にすると、会計上は問題なくとも、会社からは現金が2,100万円も流出する計算になる。市ノ澤氏は「何をやっているんですか？」と問いかけ、本末転倒な節税の実態を明らかにした。さらに、会社が成長局面にある場合は、売上債権や在庫といった運転資金が追加で必要になるため、節税によって現金を減らす行為は「輪をかけてダメ」だと断言した。
最後に市ノ澤氏は、税額の大小で経営判断をすべきではないと強調。「税金は何もリターンがない無駄な支出かもしれないが、税額に重要性はない。残るキャッシュや実現したい目標に目を向けろ」と語り、自社の財務状況を正確に把握した上で、会社の成長につながるお金の使い方を選択するよう強く訴えた。
関連記事
どれだけ儲かってるように見えても、失敗してしまう理由を1万社見てきた経験から徹底解説します！
【速報】実は交際費のルールが変わってます！詳細を把握して経費にしないと最悪犯罪者になって罰金を取られるので必ず理解してください！
大手じゃないのにめちゃくちゃ稼げる！小規模でも業界でNo.1になり利益を出せるとんでもない方法をお話しします！
チャンネル情報
中小企業の財務の強化や業績アップを支援し、会社に潤沢に資金が残る強く潰れない会社へと成長させる手法を確立し、多くの中小企業をサポートしている。【著書】頭がいい社長は“会社のお金”のココしか見ない 90日で手残りを増やす「武器としての簿記」??お仕事の依頼はこちらfree@libertad.fun