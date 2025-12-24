Image: Raymond Wong / Gizmodo

Insta360がサードパーティと共同で立ち上げた新しいドローンブランド「Antigravity（アンチグラビティ）」が、初の製品となる「Antigravity A1」を発表しました。

公式サイトや認定ストアではすでに販売を開始しており、価格は標準バンドルが20万9000円、エクスプローラーキットが24万9000円、インフィニティキットが26万3900円です。

数々のドローンを試してきた米GizmodoのKyle Barr記者が、Antigravity A1を実際に使ってレビューしました。

Antigravity「Antigravity A1」 Image: Raymond Wong / Gizmodo 長所 ・操作は慣れれば簡単 ・Visionゴーグルの機能は過剰（いい意味で） ・上空からの8K 360度映像 ・確実な障害物回避 短所 ・ゴーグル内の表示が見つけにくい ・画像のつなぎ合わせは歪むこともある ・アプリとスマホは接続できない？ ・価格は20〜26万円 ・3つの機器すべてを個別に充電する必要がある

「Antigravity A1（以下A1）」は、2,000ドルもする非常に高価なドローンのため、初めて操縦するときは緊張しましたが、操作も簡単で非常に扱いやすいドローンでした。

また、360度カメラを搭載することで、ドローンにとって全く新しいカテゴリーを確立しています。筆者がA1の初期バージョンを初めて実際に触ったのは今年8月でしたが、この短期間で操作性、メニュー、そして使いやすさにおいて大きな進歩を遂げてきました。

A1を使用するには、Visionゴーグル、Gripコントローラー、そしてA1本体という3つの周辺機器が必要です。

A1はいろんな意味で変わったドローンで、操作は片手で握るGripコントローラーで行います。旋回と仰角の物理的なトグルスイッチはいくつかあるものの、ドローンの操作にボタンは必要なく、飛行させるには方向を定めてトリガーを引いて、あとはドローンに追従させるだけ。

コントローラーを上に向ければ上昇、垂直方向に向きを変えたいときは左右に向けるという塩梅です。

A1には、大きな目玉のようなVisionゴーグルが付属します。装着すると、360度レンズが捉えた画像が視界が満たします。

1枚の画像を見ているというより、ドローンが撮影した景色の中心にいるかのような没入感があります。頭の動きに応じて自由に周囲を見渡すことも可能です。

ドローンメーカーDJIの「Neo 2」や「Mini 5 Pro」といった最近の機種は、小型で性能も高く人気ですが、DJIは12月23日に米国市場から完全に撤退することから、アメリカのドローンユーザーは危機に瀕しています。

没入感と存在感のあるVisionゴーグル

Image: Raymond Wong / Gizmodo

付属する周辺機器を細かく見ていきましょう。

Visionゴーグルは比較的軽量ですが、しっかりと顔にフィットします。底部に2つのノブがあり、1度あたりのピクセル数（PPD）を設定できます。

ゴーグルの内部には、2,560 x 2,560の解像度を持つ1インチのマイクロOLEDディスプレイを備えた2つのパンケーキレンズが搭載されています。これは、Meta Quest 3や Apple Vision Pro、Samsung Galaxy XRに迫る性能です。

2つのレンズからの画像を合成するため、離陸時や着陸時のまれなシーンを除いて、ドローンの部品が視界に入ることはありません。Apple Vision Proと同様に、A1のゴーグルは底部のポートに差し込むバッテリーを使用。このバッテリーはネックレスのようにぶら下げるように設計されています。

Visionゴーグルには電源ボタンはなく、電源のオン/オフはバッテリー自体で行います。

Image: Raymond Wong / Gizmodo

Visionゴーグルの映像は良好ですが、ドローンからゴーグルに動画をストリーミングするということは、どうしても細部が失われがち。しかし筆者が晴れた日にブルックリン南部のカルバート・ヴォークス・パークでドローンを450メートル以上飛ばしてみたところ、遅延やストリーミングの途切れはありませんでした。

Antigravityは、低遅延のOmniLink 360伝送システムが鮮明な動画の秘訣だとしており、筆者のテストでもほぼその通りであることが証明されました。

ライブビューは、ゴーグルでは最大2K解像度、30fpsで見られますが、干渉が多い場所では常にこれほど鮮明な映像を見られるわけではありません。そして筆者は何もない場所を選んでテストしましたが、A1は定期的にそのエリアに何らかの磁気の乱れがあると警告していました。自宅でもオフィスでも同じ警告が出たので、何を検知していたのか原因はわからないままでした。

Visionゴーグルには、実際は必要ない過剰な機能がいくつかあります。そのひとつが曇り止め機能です。フェイスクッションと優れた遮光性により目が汗ばんできた場合、内部のファンシステムが作動します。また丸い外側のスクリーンには、あなたが今見ているものが映し出されます。さらに両方のアンテナを立てると、仮面ライダーのように見えるのもやや滑稽です。

Gripコントローラーは操作も簡単

Image: Raymond Wong / Gizmodo

ドローンを飛ばす前に、Gripコントローラーの操作について覚えておく必要があります。Visionゴーグルを装着したら、自分の手元を見ることはできません。

ゴーグルには、さまざまなボタンレイアウトに関する実践的なチュートリアルが用意されていますが、それでも何をしているのかを確認するためにゴーグルを外してしまうことがよくありました。

また、画面をリセットして中央に戻すには、大きなスクロールホイールを見つけてクリックする必要があります。メニューボタンはコントローラーの右側にある小さなキーですが、ゴーグルの中では見つけることができません。

A1のすべての飛行機能を利用するには、Antigravityのサービスにドローンを登録する必要があります。登録しないと、高度約45メートル、距離約30メートルまでの飛行に制限されます。

何度もドローンを接続し直すのは面倒でしたが、すべてをインストールし、ファームウェアのアップデートを何度か実行し、長々としたチュートリアルをすべて読み終え​​た後は、簡単にドローンを飛ばすことができました。

ゴーグルには、コントローラーを向けている方向の十字線が表示されます。トリガーを押し続けるとドローンがギアに入り、方向を変えるだけで操縦できます。

Image: Raymond Wong / Gizmodo

操縦者が意識するのはトリガーだけです。アクセルを離すと、A1はコントローラーの方向に合わせて回転しながら、空中でホバリングします。操縦自体も楽しく、そのシンプルさがさらに楽しさを倍増させています。

360度カメラのコンセプトは、ユーザーが録画ボタンを押すだけで、あらゆる角度から撮影できることです。唯一の難点は、編集する際にベストショットを手動で選ばなければならないことです。

Image: Raymond Wong / Gizmodo

A1ドローン自体はそれほど大きくも重くもありません。重量は標準バッテリー搭載時で約249グラム、大容量バッテリー搭載時は291グラムほどになります。これはほとんどのドローンとだいたい同等の重量で、連邦航空局（FAA）への登録が不要なほど軽量です。そのサイズ感は、DJIの「Air 3S」に近いかもしれません。

A1の4本のプロペラアームは、付属のハードシェルケースにぴったり収まるコンパクトなサイズに折りたたむことができます。

本体自体はさほど大きくないのですが、A1を飛ばすにはコントローラーとゴーグルも必要となるため、冒険に出かける際には少し重く感じるでしょう。

一人称視点の操作はやや難しい

Image: Raymond Wong / Gizmodo

一般的なDJIのドローンと同様に、A1はノーマル、シネマティック、スポーツの3つの飛行モードが設けられています。スポーツモードに切り替えると、最高速度は時速約56.8キロメートル（秒速16メートル）に達しますが、シネマティックモードでは時速約10.7km（秒速3メートル）まで減速します。

8月に試作機をテストした際、A1は急旋回を試みるたびに減速しました。しかし、この新バージョンではそのような問題は発生しませんでした。ジャージ製のバリアでできた小さな障害物コースを通り抜けたり、小さな木立の中をドローンを通過させたりしても、細かい操作は必要ありませんでした。コントローラーを向けるだけで、あとはドローンが追従してくれます。

A1の物体回避センサーは、双眼視覚システムに加え、地面への衝突を回避するために赤外線センサーが搭載されています。木々にぶつかるのをうまく防いではくれましたが、細い枝の検知には苦労するでしょう。森の中で撮影する場合は、枝が障害物となる可能性があります。

Image: Kyle Barr / Gizmodo

ドローンのメニューでは、一人称視点（FPV）モードも選べます。

このモードには「バーチャルコックピット」というものもあり、選ぶとプレイヤーの真下にレンダリングの粗い3Dのドラゴンが出現し、自分がドラゴンの上に乗っているかのような視点になります。

確かに楽しいけど、機能としては全く不要です。またFPVモードは、デフォルト設定よりも操縦が難しいと感じました。

そもそもA1は、バレルロールや宙返りといった派手な技をこなすために作られたわけではありません。

DJI「Avata 2」のような他のFPVドローンは、ジンバルに搭載されたセンサーと機敏な飛行性能でパイロットが正確なショットを狙うのを助けますが、A1は360度カメラにより、特別な飛行を必要とせずに、必要な映像を捉えることができます。

歪みや変な映り込みはあるけど

A1は、一般消費者向けの「ただ楽しむ」ドローンと、本格的な映像制作を目指す人向けに設計された、よりプロ志向のクワッドコプターの中間的な存在です。

現在入手可能なドローンの中でも、間違いなく楽しいドローンの一つであり、気軽に友人とシェアできるでしょう。しかし、プロにとっては選択肢はさらに複雑になります。

A1は最大8K解像度、30fpsで動画を撮影でき、オプションで24fpsまで設定できます。8Kテレビを使っている人はごくわずかですが、360度動画をこれほどの高解像度で撮影したいというニーズは高いでしょう。

カメラは基本的に2つのセンサーが連携して動作し、巨大な円弧を描くようにすべてのピクセルを記録します。それ以外の場合は、最大60fpsで5.2K動画を撮影するオプションがあります。100fpsで撮影したり、本格的なスローモーション映像を楽しみたい場合は、4Kに落とす必要があります。

Image: Raymond Wong / Gizmodo

ゴーグルとドローンにはそれぞれmicroSDカード用のスロットが搭載されていますが、ドローン本体には万一に備えて20GBの内蔵ストレージが搭載されています。A1は最大1TBのカードに対応しており、これは一般のドローン操縦者からプロのドローン操縦者まで、あらゆるドローン操縦者にとって十分な容量です。

ドローンに搭載されている実際のセンサーは1/1.28インチで、絞りはf/2.2です。これはX5のf/2.0よりも大きな絞り値ですが、被写界深度という点ではそれほど大きな違いはありません。

A1は最大ビデオビットレートが、180Mbpsに対して170MbpsとX5よりわずかに低いですが、ISO感度範囲は同じです。つまり、X5の360度カメラと同等の性能があるはずなのですが……。

さて、筆者がテストした際に感じた唯一の問題は、動画のスティッチング（つなぎ合わせ）でした。通常の360度カメラでは、球面動画をシームレスに見せるために、2つのセンサー間の隙間を埋める必要があります。A1の2つのセンサー間の隙間は、スティックカメラよりもはるかに広いです。

筆者が撮影した映像には奇妙なアーティファクトが見られ、最終的な映像をクローズアップして確認したところ、時々被写体が歪んでいました。

ドローンには、高度なAIスティッチング機能を有効にする小さなメニューオプションも搭載されていますが、最終的な映像には影響しません。

映像にアーティファクトが生じているかどうかは、実際に映像を確認するまでわかりませんが、ありがたいことに、Visionゴーグル内でも確認することができます。しかし、アマチュアの撮影監督にとっては、依然として問題となる可能性があります。このドローンの真髄は、適切な場所に適切なタイミングでいなくても撮影できることです。少しでも映像の歪みがあると、後処理の面倒な作業につながる可能性があります。

光量が少ない環境での撮影だと、A1は最適な選択肢ではないかもしれません。屋外で夕日が地平線に沈むシーンでさえ、8K映像は粗く見え始めました。屋内などあまり明るくない場所での撮影では、さらにひどい状態でした。

初心者でも扱える編集ソフト

Antigravity社は、360度映像用に特別に開発された新しい編集ソフトウェア「Antigravity Studio」も紹介してくれました。これはInsta360 Studioと基本的に同じソフトウェアで、全くの初心者でも扱えるほど簡単でした。

筆者はいくつかの動画を編集し、シンプルなキーフレームを使って、9:16のアスペクト比で撮りたいショットを設定しました。また、魚眼レンズを通してズームアウトすることで「小さな惑星」のような効果を生み出すトランジションなど、いくつかのトランジションも試してみました。

それぞれの動画の見栄えを良くするための後処理は一切行っていませんが、8Kと5.2Kの映像を混ぜることで、基本的な画質の違いがはっきりと分かります。どんな8K映像でも、360度カメラで撮影すれば見栄えは良くなります。

Antigravity Studioで映像のエクスポートを試みたところ、何度かクラッシュしました。これはWindows版のベータ版ソフトウェアが原因かもしれないので、あまり気にしていません。このアプリはMac版も利用可能です。ドローンで撮影した映像をTikTokやInstagramにアップロードしたいだけの場合、従来のカメラやドローンを使うよりもどうしても手間がかかります。

Antigravityアプリを使えば、ドローンから直接映像を共有したり、GoPro Quikアプリのように簡単にハイライト動画を作成したりできるそうですが、筆者が何度も試してみても、A1をスマートフォンに接続できませんでした。

バッテリー寿命はコスト次第

Image: Raymond Wong / Gizmodo

Antigravity A1の標準版にはバッテリーが1個だけ付属しますが、レビュー用に同社から送られてきたインフィニティキットには「大容量」飛行用バッテリーが3個付属していました。また、通常のバッテリーは2,360mAhですが、大容量版はほぼ倍の4,345mAhです。ドローンにどれだけの費用をかけるかによって、飛行時間は大きく左右されます。

標準バッテリーの飛行時間は約24分ですが、大容量バッテリーでは約40分です。実際にはもう少し短く、特に8Kで撮影を開始すると飛行時間はさらに短くなります。

筆者は大容量バッテリーを4個装着してテストを行いました。ドローンをほぼ連続稼働させ、5.2Kで撮影したところ、2時間弱でバッテリー3個を使い切ってしまいました。各バッテリーの残量が約15%になると、ドローンは自動で帰還着陸を開始します。

それでも、付属の充電ハブで30分近く充電する必要はあったものの、友達との楽しいお出かけには十分でした。

ハブは3つのバッテリーを同時に充電できますが、不思議なことに真ん中のバッテリーは背面の充電ピンを露出させ、露出したブラケットに差し込む必要があります。DJIの充電ハブには、3つのバッテリーを一度に収納できる独立したポケットが3つあります。Antigravity社はハブを携帯ケースに収納できるようにしたのでしょうか。ゴーグル、コントローラー、ドローンを持ち歩く際、これは非常に便利な機能です。

残念ながら、小容量のバッテリーをテストする機会はありませんでした。24分間（8K録画時はおそらくそれより短くなります）のバッテリー駆動時間が十分かどうかは、どのように使うかによって異なります。うまくいけば、何度も撮り直しすることなく、必要なショットを撮れるでしょう。スティッチングの問題があるので、念のため予備バッテリーを持参する必要があるかもしれません。

こんなドローンは他にはない！

Image: Raymond Wong / Gizmodo

Antigravity A1の標準版は1,600ドル（日本での販売価格は20万9,000円）で、ドローンを飛ばすために必要なものはすべて揃っていますが、予備バッテリーには結局お金がかかります。

そしてキャリーケースとバッテリーが付属しておらず、基本価格以上の出費を強いられるため、A1ドローンを購入するほとんどの人に対しては、標準版をおすすめすることが難しいでしょう。

ちなみに現在、バッテリー3個、ケース、コントローラー、ヘッドセットが付属するDJIの「Avata 2 Fly More」コンボは、Amazonにて1,500ドルから1,800ドルで販売されています。

A1ドローンは、その奇妙な操作感に慣れてさえしまえば簡単に使えるものの、全体的にはそう簡単なものではありません。そして単に友人や家族を感心させるために持ち出すおもちゃというより、周囲を探索するためのデバイスとして最適です。映像を家に持ち帰り、遠くの地平線を見つめていた時には見逃していたかもしれないものを発見することもできます。

個人的に体験した中で、これほど素晴らしいドローンは他に類を見ません。目新しさだけで十分という人もいるでしょうが、A1は最初の試みとしては、その基準をクリアしています。

ただし、最終的な映像には時折問題が見られることがあります。とはいえ、アメリカで入手できる最もユニークなドローンを探しているなら（特に、アメリカの保護主義政策により、DJIが事実上アメリカ国内でのドローンを発売停止していることを考えると）、このドローン以外のモデルを探す必要はありません。