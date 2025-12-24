この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「マーケティング侍」にて、りゅう先生と遠藤氏（法廷臨床心理博士のタカ博士）が登場。動画『この手法で売上が伸びなかった人、ガチで0人。再現性が鬼高い「裏技マーケ」を紹介。』の中で、“売れない奴なんていない”脅威のマーケティング裏技を、実例や心理学的アプローチも交えて徹底解説した。



「買わないことに対する罰則をどうやって提供できるか。決断したいことに対する罰を提供する。これがないんだったら売れないよ」と鋭く指摘するりゅう先生。イベントや講座でよく使われている“早割制度”や“特典の段階的減少”“限定感の演出”など、消費者の“取り残される恐怖＝FOMO”を巧みに刺激する技術について、海外やリアルな現場での具体例を惜しげもなく公開。「文化としてのインストールも重要だ」と付け加える。



また、遠藤氏（タカ博士）は「心理操作と洗脳の違いは、相手のためか自分のためか。影響力は“やりやすくさせてあげる”こと、洗脳は“強制させる”こと」と定義し、その上で合法な範囲で“どこまでやるかはビジネスの根底”と説明。「包丁と一緒で、料理もできれば人も傷つけられる。本質を知って使え」と啓発した。



さらに「有名人や権力者の“権威性”はマジで強い。世代によって“力”の象徴は違うが、“長いものに巻かれろ”。札束ビンタの精神で攻めろ！」と煽る場面も。「リスクリバーサル（買う側のリスクヘッジ）」や「ライブによるお客様の声」「意外性のあるランダム特典」など、信頼と安心感の構築法も惜しみなく明かす。「悪いレビューや失敗談も、誠実に公開すればブランド価値はむしろ確立する」との持論も。



ラストでは、動画限定のマニュアル配布告知も“マインドコントロールで人を動かす禁断の戦術”をサービス。りゅう先生が「これがないマーケはもう売れません！」「邪道も欲しいよね」と会話を弾ませ、「今回の話はほぼ洗脳の領域だけれども、知ったうえで使うべし！」と力強く動画を締めくくっている。