¡ØRTA in Japan Winter 2025¡ÙÁö¼ÔÌ¾´Õ¡ª 100Ì¾°Ê¾å¤Î»²²Ã¼Ô¤Î¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤È¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°ìÍ÷¤Ç¤´¾Ò²ð
¡¡¡ØRTA in Japan Winter 2025¡Ù¤¬12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¡ÖRTA in Japan¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÁö¼Ô¡Ê¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢»öÁ°¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤¿Êý¤ò°ìÍ÷¤Ë¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Áö¼Ô¤Î¾ðÊó¤Ï¥×¥ì¥¤¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüÉÕ¤´¤È¤Ë¥Ú¡¼¥¸Ê¬¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥²¡¼¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤êÁö¼Ô¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë
12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë
12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
12·î29Æü¡Ê·î¡Ë
12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë
¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
¡¦RTA in Japan ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://rtain.jp/
¡¦RTA in Japan - Twich
https://www.twitch.tv/rtainjapan
¡¦RTA in Japan X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://x.com/RTAinJapan
¡¦¥²¡¼¥à¤ä¤ê¤³¤ß³Ø²ñ X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://x.com/game_yarikomi
¡½¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡½
¡¦¡ØRTA in Japan Summer 2025¡Ù¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È10Áª¡ª ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤éÁªÈ´¤·¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁª¤ÖÁ°²ó¤Î¸«¤É¤³¤í¡×¤ò¤´¾Ò²ð
¡¦¡ØRTA in Japan ¸ì¤ê·Ñ¤®¤¿¤¤¿À¥×¥ì¥¤¡Ù50Áª¡ª 200ÄÌ¤òÄ¶¤¨¤ë¿äÁ¦¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢¸«¤´¤¿¤¨ËþÅÀ¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¡ÊRTA¡Ë¡×¤ò¤´¾Ò²ð
