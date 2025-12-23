打上げ失敗の「H3ロケット」、発射寸前のIHI公式の“悲痛すぎる”SNS投稿が話題に 「発狂寸前じゃ…」「気持ちわかる」
打上げは「失敗」なるも…。
2025年12月22日、JAXA（宇宙航空研究開発機構）が種子島宇宙センターからH3ロケット8号機による準天頂衛星システム「みちびき5号機」の打上げを実施するも失敗となりました。このロケット発射の5分前、主要部品の開発・製造を手掛けるIHIの公式Xによる、「切実すぎる投稿」がXユーザーの間で話題となっています。
IHIの公式アカウントは、発射が迫る現地の動画とともに、「頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む頼む」と投稿。この投稿は22日20時時点で、30万表示を超えています。
この投稿を見たユーザーからは「頼みすぎて草」「IHI可愛い」「IHI が発狂寸前じゃ…」「IHIの広報、おもろいな」「関係者の気持ちわかる。それゆえに…だな。」「感情丸出しで面白い」といったコメントが寄せられています。打上げ失敗とはなってしまったもの、IHI公式アカウントのファンは増えたということができそうです。