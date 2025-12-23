あいのり･桃＆川島菜月、クロ誕生日会での公開プロポーズに感動
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃とお笑いコンビ「はんにゃ」の川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが21日、 それぞれオフィシャルブログを更新。桃の親友で同じく『あいのり』の元メンバーでブロガーのクロの40歳の誕生日会後半に行われたクロの恋人“こいたん”こと起業家の綿島光一氏からの“公開プロポーズ”の瞬間に立ち会ったことを喜びとともに明かした。
桃は『【目の前でプロポーズ？！】彼が用意してくれた最大のサプライズは…まさかの…』と題してブログを更新すると、クロの誕生日会のクライマックスで交際相手の“こいたん”が 大きなサプライズを用意していたことを明かした。前日から会場入りし、動画や手紙を準備していたという“こいたん”は、会場でクロへ想いをつづった手紙を読み上げた後「プレゼントを用意しました」として108本のバラを贈呈。108本のバラには「永遠」という意味が込められており、桃は「つまり…みんなの前で、プロポーズ」「すごいよ…カッコ良すぎるよ…」とその瞬間を振り返った。
「リアルな世界で108本のバラを見たのははじめて」「そんなのもらえるなんて、幸せ者すぎる」「可愛い！綺麗！最高！」と感動をあらわにし、満面の笑みで108本のバラの花束を抱えるクロの姿を公開。「こんな大人数の前で、カッコよく決めてくれて、男だ…！漢だ…！」と“こいたん”の男気を大絶賛。「おめでとう、おめでとう」と祝福の言葉を重ね「２人の未来に幸あれ ずっと近くで見守りたいです！！！！」と桃とクロと“こいたん”と３人で幸せそう寄り添う写真や桃と“こいたん”がクロの頬にキスをするラブラブショットとともに温かいエールを送った。
一方、同じく会場に居合わせた菜月さんも『クロちゃんの公開プロポーズ生で見ちゃいました！！』と題してブログを更新。「初めて生で見ちゃいました」と率直な感想をつづり「本当におめでとおおおおおおお！！！！！！」と祝福。特に印象的だったのは、満面の笑みで108本のバラの花束を抱えるクロを見つめる“こいたん”の表情だったといい「とにかく幸せそうでいい」と振り返った。
さらに菜月さんは“こいたん”が以前「クロちゃんがいるから仕事も頑張れるし幸せ」と話していたエピソードにも触れ「男の人にそう言わせるクロちゃん…かっこよすぎるぜい」と感嘆。サプライズ動画や手紙、108本のバラという一連の演出についても「幸せなお裾分けをしてもらいました」としみじみつづった。
桃は、今後について「２人の今後の様子は、クロちゃんのブログと、昨日始めたばかりのこいたんブログで見守っていきましょう」と呼びかけ、菜月さんも「これからラブラブ日和を読むの楽しみだー」と期待を寄せている。
これらの投稿にファンから「クロちゃんおめでとうございます」「こいたんさんとお似合いで素敵」「手紙にあの花束からの公開プロポーズの素敵」「わぁ１番羨ましいやつだ」「薔薇108本のサプライズプロポーズ素敵」「クロちゃん、リアルお姫様」「幸せになってほしい」「本当に友達想いの桃ちゃん」「素敵な仲間と幸せオーラに包まれてるね」「ももちゃんのブログで泣けました」「クロちゃんどんどんかわいくなる！！」「素敵すぎるー！！！」「素敵なプロポーズ」「ジーンときちゃいました」「すごい！ドラマみたい！！」「すごーい！こちらまで幸せのお裾分け頂きました！」などの声が寄せられている。
「リアルな世界で108本のバラを見たのははじめて」「そんなのもらえるなんて、幸せ者すぎる」「可愛い！綺麗！最高！」と感動をあらわにし、満面の笑みで108本のバラの花束を抱えるクロの姿を公開。「こんな大人数の前で、カッコよく決めてくれて、男だ…！漢だ…！」と“こいたん”の男気を大絶賛。「おめでとう、おめでとう」と祝福の言葉を重ね「２人の未来に幸あれ ずっと近くで見守りたいです！！！！」と桃とクロと“こいたん”と３人で幸せそう寄り添う写真や桃と“こいたん”がクロの頬にキスをするラブラブショットとともに温かいエールを送った。
一方、同じく会場に居合わせた菜月さんも『クロちゃんの公開プロポーズ生で見ちゃいました！！』と題してブログを更新。「初めて生で見ちゃいました」と率直な感想をつづり「本当におめでとおおおおおおお！！！！！！」と祝福。特に印象的だったのは、満面の笑みで108本のバラの花束を抱えるクロを見つめる“こいたん”の表情だったといい「とにかく幸せそうでいい」と振り返った。
さらに菜月さんは“こいたん”が以前「クロちゃんがいるから仕事も頑張れるし幸せ」と話していたエピソードにも触れ「男の人にそう言わせるクロちゃん…かっこよすぎるぜい」と感嘆。サプライズ動画や手紙、108本のバラという一連の演出についても「幸せなお裾分けをしてもらいました」としみじみつづった。
桃は、今後について「２人の今後の様子は、クロちゃんのブログと、昨日始めたばかりのこいたんブログで見守っていきましょう」と呼びかけ、菜月さんも「これからラブラブ日和を読むの楽しみだー」と期待を寄せている。
これらの投稿にファンから「クロちゃんおめでとうございます」「こいたんさんとお似合いで素敵」「手紙にあの花束からの公開プロポーズの素敵」「わぁ１番羨ましいやつだ」「薔薇108本のサプライズプロポーズ素敵」「クロちゃん、リアルお姫様」「幸せになってほしい」「本当に友達想いの桃ちゃん」「素敵な仲間と幸せオーラに包まれてるね」「ももちゃんのブログで泣けました」「クロちゃんどんどんかわいくなる！！」「素敵すぎるー！！！」「素敵なプロポーズ」「ジーンときちゃいました」「すごい！ドラマみたい！！」「すごーい！こちらまで幸せのお裾分け頂きました！」などの声が寄せられている。