プレゼント交換の企画に登場

ドジャースの大谷翔平投手が、ブランドアンバサダーを務めている「BOSS」の動画に登場。韓国の人気アイドルグループ「SEVENTEEN」でリーダーを務める「S.COUPS（エスクプス）」と“プレゼント交換”するという豪華コラボ企画が行われた。しかし、まさかの間違いが話題を集めている。

動画に登場した大谷は、宛名不明のプレゼント箱を「誰からでしょうね」と呟きながら開封。手紙に書かれた名前からエスクプスだと気づいた。入っていた白クマのぬいぐるみを見せ「かわいいですね」と笑顔を見せ、英語で「デコイと僕の娘に？」とスタッフに質問していた。

一方、エスクプスがプレゼント箱から取り出したのは黒の革ジャン。「これは本当に美しい！ 僕に似合いますよね？ ショウヘイが送ってくれました」と、大谷が選んだ品に感謝していた。

ところが動画内で、大谷はエスクプスを「エスクープ」と読み間違えているように聞こえる。このためファンはSNSで「まってエスクープて笑」「ちょっと惜しいのしぬw」「間違え方新し笑」「翔平のエスクープがジワるwそうだよね」「エスクープ、ちょっと好き」「絶対笑ってはいけないのに爆笑してしまいました」「わかる、初見は読めないよな」「気にしないでください。彼何度も名前間違えられてます……」などのコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）