【パワフルプロ野球 栄冠ナイン クロスロード】 2026年3月17日12時59分 サービス終了予定

コナミデジタルエンタテインメントは、Android/iOS用野球・育成「パワフルプロ野球 栄冠ナイン クロスロード」のサービスを2026年3月17日12時59分に終了すると発表した。

本作は「パワフルプロ野球」シリーズでおなじみのモード「栄冠ナイン」にスポットを当てたタイトル。2023年9月に配信が開始された作品となっていたが、2025年11月にPS4/Switch版のサービスが先行して終了となり、これに続く形でスマートフォン版のサービス終了が決定した。

本日12月22日16時にパワダイヤの販売が終了し、後日払い戻しの受付も行なわれる。サービス終了までの期間にはゲーム内イベント「今までありがとう！キャンペーン」や、グッズなどがあたる「パワプロ 栄冠クロス 感謝プレゼントキャンペーン」が実施される予定で、サービス終了の理由については「諸般の事情」としている。

